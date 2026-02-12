Paranaense vs Santos: Ver en VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 3 del Brasileirao 2026; marcador online

Athletico Paranaense y Santos se enfrentan este jueves 12 de febrero de 2026 en un partido correspondiente a la Jornada 3 del Brasileirao. El conjunto de Curitiba busca consolidar su inicio tras sumar puntos importantes en las primeras fechas, mientras que el equipo paulista intenta encontrar regularidad luego de su regreso a la primera división.

El encuentro se disputará en el Estadio Ligga Arena, escenario de local del Athletico Paranaense y reconocido por su superficie sintética, por lo cuál el jugador y figura de Santos, Neymar no estará en el partido, también es un factor que suele influir en el desarrollo del juego. Ambos clubes llegan con objetivos inmediatos distintos, el local intenta acercarse a la parte alta de la tabla, mientras que Santos necesita sumar para alejarse de la zona baja en este inicio de torneo.

Horario y dónde ver en vivo y gratis el Paranaense vs Santos

El partido se jugará a las 19:00 horas de Brasil y 16:00 horas del centro de México. El encuentro podrá verse en vivo a través de la señal de Azteca Deportes en su plataforma digital y aplicación oficial, además de la transmisión por televisión en Azteca Deportes Network.

Pronóstico para el Paranaense vs Santos de hoy jueves 12 de febrero de 2026

Athletico Paranaense parte con ventaja por su condición de local y el rendimiento reciente desde el Estadio Ligga Arena, donde suele mostrar solidez defensiva y un ritmo de juego adaptado al césped sintético. Santos, por su parte, llega con la necesidad de sumar puntos tras un inicio irregular y buscará aprovechar los espacios para competir fuera de casa.

En la previa, las tendencias colocan al conjunto local como favorito, aunque el desarrollo del partido dependerá del manejo del balón en el mediocampo y de la capacidad del Santos para sostener el orden defensivo ante la presión del equipo de Curitiba.