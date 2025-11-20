DEFINIDO: Así se jugarán los partidos del repechaje de la UEFA e Intercontinental para clasificar al Mundial 2026

Este jueves 20 de noviembre del 2025, se llevó acabo el sorteo del repechaje de la UEFA e intercontinental para conocer los enfrentamientos que tendrán cada una de las selecciones para luchar con clasificar al Mundial 2026.

Los primeros encuentros en definirse fueron los enfrentamientos intercontinentales.

Para la Ruta 1, se enfrentaran Nueva Caledonia vs Jamaica, el ganador del encuentro se enfrentará contra el Congo por el boleto a la Copa del Mundo.

En la ruta 2, se enfrentan Bolivia vs Surinam y el ganador se medirá por el boleto al Mundial ante Irak.

Por otra parte, en el repechaje de la UEFA, quedaron de la siguiente forma:

En la llave A se enfrentarán:



Italia vs Irlanda del Norte

Bosnia vs Gales

Los ganados de los dos encuentros se enfrentarán entre ellos por un boleto a la Copa del Mundo.

En la llave B se medirán:



Ucrania vs Suecia

Albania vs Polonia

Los ganados de los dos encuentros se enfrentarán entre ellos por un boleto a la Copa del Mundo.

En la llave C se enfrentan:



Turquia vs Rumanía

Kosovo vs Eslovaquia

Los ganados de los dos encuentros se enfrentarán entre ellos por un boleto a la Copa del Mundo.

En la llave D se enfrentan:



Dinamarca vs Macedonia del Norte

Irlanda vs Chequia

Los ganados de los dos encuentros se enfrentarán entre ellos por un boleto a la Copa del Mundo.

Los juegos se disputaran en marzo de 2026, durante la fecha FIFA que se extiende del 23 al 31 de marzo.

Quedan cuatro lugares disponibles par los equipos de la UEFA y las selecciones que estarán en el sorteo son: Italia, Turquía, Ucrania, Polonia, Dinamarca, Chequia, Eslovaquia, Irlanda, Albania, Macedonia del Norte, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Rumania, Suecia, Irlanda del Norte y Gales.

Por otra parte, los equipos que llegan en el repechaje intercontinental son: Bolivia, Surinam, Irak, Nueva Caledonia, Jamaica y el Congo.

Así están los bombos de la UEFA

Bombo 1: Italia, Turquía, Ucrania y Polonia

Bombo 2: Dinamarca, Chequia, Eslovaquia e Irlanda

Bombo 3: Albania, Macedonia del Norte, Bosnia-Herzegovina y Kosovo

Bombo 4: Rumania, Suecia, Irlanda del Norte y Gales

El formatto del repechaje de la UEFA

Los 16 equipos se dividirán en cuatro llaves de cuatro selecciones. Cada una tendrá: Una semifinal y una final, ambas a un partido único por lo que no existe el margen de error.

Las cuatro selecciones que logren ganar los dos encuentros que tienen, obtendrá uno de los últimos lugares europeos al Mundial.

