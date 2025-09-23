Ver EN VIVO y GRATIS Juárez vs Pumas, Jornada 10 el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Este martes 23 de septiembre de inicia la actividad de la Jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX con los partidos de: Puebla vs Pachuca, Chivas vs Necaxa, Juárez vs Pumas y León vs Mazatlán.

Uno de los juegos más llamativos del día que podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS es el Juárez vs Pumas. El encuentro se disputará en punto de las 21 horas tiempo del centro de México.

Te puede interesar: La probable alineación de Pumas para el partido contra Juárez

Así puedes ver EN VIVO y GRATIS el Juárez vs Pumas

El encuentro de Juárez vs Pumas será transmitido por el Canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes. La transmisión arranca en punto de las 20:50 horas tiempo del centro de México y tendrá la narración y el análisis de: Jesús Joel Fuentes, Carlos ‘Warrior’ Guerrero, Zague y Omar Villarreal.

Keylor Navas y Pumas visitan La Frontera 🐎🆚🐾 PARTIDAZO de jornada 9 entre FC Juárez y Club Universidad: IMPERDIBLE por @AztecaSiete #HartoFut 📆 Martes 23 de septiembre

🕘 8:50 PM

📺 Azteca 7 y Azteca Deportes Network⁣

💻 https://t.co/OqYzbKTBqI ⁣

📱APP Azteca Deportes pic.twitter.com/Jekb2ishLS — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) September 23, 2025

Así llegan Juárez y Pumas

Juárez llega en el noveno lugar de la tabla de posiciones con 12 puntos conseguidos tras tres victorias, tres empates y tres derrotas. El equipo de la frontera, llega de perder ante Cruz Azul 3-2, por lo que buscarán en casa regresar a la senda de la victoria.

Por otra parte, Pumas, llega en el séptimo lugar de la tabla de posiciones con 13 puntos conseguidos tras tres victorias, cuatro empates y dos derrotas. Llegan con siete partidos sin perder de forma consecutiva, por lo que son los favoritos para sumar puntos en el encuentro, sobretodo llegar con una motivación extra para enfrentar al América en la Jornada 11.