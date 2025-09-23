La probable alineación de Pumas para el partido contra Juárez

Los Pumas de la UNAM siguen sumando partidos invictos. Los felinos vienen de un empate ante los Tigres en Ciudad Universitaria. Los dirigidos por Efraín Juárez continúan en ascenso y esperan llegar de la mejor manera a la liguilla. Varios elementos de Pumas han mostrado cosas interesantes en el campo en los últimos encuentros, es el caso de jugadores vitales como Adalberto Carrasquilla, Álvaro Angulo o Keylor Navas.

“Todos pueden jugar. Evitar esas preguntas que son decisiones. Estaba planteado el partido con él desde el inicio. Quien entre, lo hace bien. Tengo un plantel muy orgulloso. Eso lo representa. Hay que hacer el análisis. No dormiré porque mañana entrenamos, el lunes viajamos a Juárez”, dijo el estratega mexicano tras el duelo ante Tigres.

Los elegidos por Efraín

Esta sería la probable alineación de Pumas ante Juárez: Keylor Navas, Nathan Silva, Rubén Duarte, Pablo Bennevendo, Álvaro Angulo; José Caicedo, Rodrigo López, Santiago Trigos, Aaron Ramsey, Pedro Vite, Guillermo Martínez.

José Juan Macías, la nueva carta goleadora de Pumas

Uno de los jugadores que viene sumando minutos y está respondiendo en el campo es José Juan Macías, el ex Club León ya suma dos anotaciones en el torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX.

“El equipo sabe qué hace con y sin la pelota. Me voy tranquilo y muy feliz porque es una satisfacción, y que todo lo que hablamos en la semana lo ves plasmado, es una satisfacción como entrenador. Mi trabajo es darle las herramientas posibles. Ellos disfrutan, saben qué tienen que hacer, en la recuperación, los balones altos, el delantero tiene opciones. En lo individual, para eso trajimos a JJ Macías”, sentenció Efraín Juárez.

Pumas suma una racha de 14 años sin coronarse en el futbol mexicano.

