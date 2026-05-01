¿Va por TV Abierta? Ver EN VIVO y GRATIS la pelea de David Benavidez vs Zurdo Ramírez, de campeonato mundial de peso crucero

Este sábado 2 de mayo del 2026, se enfrentan dos representantes mexicanos destacados como lo es David “El Monstruo” Benavidez vs Gilberto “Zurdo” Ramírez. La pelea será en el ring del T-Mobile Arena en Las Vegas y se espera un combate lleno de emociones ante 20 mil espectadores en el recinto.



David “El Monstruo” Benavidez vs Gilberto “Zurdo” Ramírez

Fecha: sábado 2 de mayo del 2026

Lugar: T-Mobile Arena de Las Vegas

Capacidad: 20 mil espectadores

¿Dónde ver la pelea de Benavidez vs Zurdo Ramírez EN VIVO y GRATIS?

El enfrentamiento de Benavidez vs Zurdo Ramírez lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca 7 y la app y sitio web de TV Azteca Deportes con todo el equipo de Box Azteca.

La transmisión arranca al finalizar el Tigres vs Chivas, juego de ida de los Cuartos de Final.

Se espera que la pelea entre David “El Monstruo” Benavidez vs Gilberto “Zurdo” Ramírez sea entre las 21:00 y 21:30 horas tiempo del centro de México cuando salgan los boxeadores mexicanos rumbo al ring. Aunque podría tener ciertos cambios de horario dependiendo de la duración de los enfrentamientos previos.

Así llegan Benavidez y Zurdo Ramírez

La pelea de Benavidez vs Zurdo es uno de los enfrentamientos más esperados del fin de semana entre dos mexicanos que llegan con un buen rendimiento.

En el caso de Benavidez llega invicto con récord de 31-0 y 25 nocauts, es el campeón WBC y WBA del semipesado y busca convertirse en tricampeón mundial subiendo a las 200 libras. Su poder, alcance y agresividad lo convierten en uno de los prospectos más temidos del boxeo actual.

Por su parte, el Zurdo Ramírez registra 48-1, 30 KOs, siend el primer campeón mexicano en la división crucero, unificador de AMB y OMB, con un estilo técnico, zurdo y experimentado que le ha permitido dominar a rivales de gran calibre.