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Al-Ahli vs Al-Wehda en vivo y gratis HOY | Liga Saudí

La Liga Profesional Saudi de futbol regresa a TV Azteca este sábado 21 de octubre donde se enfrentarán los equipos de Al Ahli ante Al Wehda en partido correspondiente a la jornada 10

Firmino en el equipo de Al-Ahli
|@ALAHLI_FCEN

Escrito por: Fernando Campos

La Liga Profesional Saudi de futbol regresa a TV Azteca este sábado 21 de octubre donde se enfrentarán los equipos de Al Ahli ante Al Wehda en partido correspondiente a la jornada 10 del torneo.

 Ver en VIVO el partido Al Ahli vs Al Wehda aquí.

El encuentro lo podrás ver en VIVO y GRATIS por Azteca Deportes Network, en nuestro sitio y APP de TV Azteca Deportes a partir de las 12:00 horas tiempo del centro de México con la mejor narración y análisis.

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El equipo de Al Ahli, con sus estrellas Edouard Mendy, Roger Ibáñez, Franck Kessié, Riyad Mahrez, Roberto Firmino, entre otros, jugarán en casa en la cancha del estadio King Abdullah Sports City ante Al Wehda.

Luego de 9 jornadas la escuadra de Al Ahli se encuentra en la quinta posición de la tabla con 19 puntos, cuatro por debajo del líder Al-Hilal que suma 23. Por su parte, Al Wehda se encuentra en el octavo lugar con 13 unidades.

El equipo de casa suma en sus últimos cinco partidos, dos victorias, dos derrotas y un empate. En su último duelo sacó los tres puntos luego de vencer Al-Ittihad FC por marcador de 1-0 con anotación del ex barcelonista Franck Kessié.

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Por su lado, Al Wehda, en sus cinco más recientes encuentros, tiene dos triunfos, un empate y dos descalabros. 1-1 terminó en su último partido antes de la fecha FIFA ante Al Feiha. Al Ghamdi fue el autor de su anotación.

¿Dónde puedo ver el partido Al Ahli vs Al Wehda?

 

El partido del Al Ahli vs Al Wehda lo podrás ver totalmente gratis por Azteca Deportes Network, en nuestro sitio y App Oficial de TV Azteca Deportes este sábado 21 de octubre en punto de las 12:00 horas, tiempo de la Ciudad de México.

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