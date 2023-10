Paunovic advierte a indisciplinados que deben ganarse su regreso

El técnico serbio Veljko Paunovic, después del triunfo de Chivas ante Puebla en el Viernes Botanero, habló sobre el regreso de los jugadores Alexis Vega, Cristian Calderón y Raúl Martínez y sus posibilidades de que vuelvan a jugar con el equipo de Guadalajara.

“Lo comenté después del partido de Atlas, probablemente hay poca gente o ninguna que puede levantar la mano y decir que no se ha equivocado nunca. Sí que siempre hay consecuencias por los errores. Luego hay una segunda oportunidad que se gana con las acciones y efectivamente ayudando. Pero es un proceso, es un camino que nosotros nos trazamos y esperamos que se va a cumplir. Son gente querida dentro del vestuario y pueden ayudar. Lo que necesitamos es ir ya dejando este asunto detrás, han vuelto a la disciplina y van por un camino de recuperación. La integración es lo que estamos buscando. Entiendo que hay revuelo sobre esa situación, pero nosotros ya hemos cruzado una situación difícil, un gran aprendizaje para el vestuario, para los chicos jóvenes. Esto ya está detrás y vamos por este camino que ahora es la siguiente fase, no es el fin”, declaró el técnico del Rebaño Sagrado después del partido en el Estadio Cuauhtémoc.

“Todo lo que se ha hecho ha sido muy transparente. Para mí, como debe ser, muy efectivo, muy contundente y determinante en cuanto a lo que se va a tolerar y lo que no se va a tolerar en nuestro club. La cultura que desde el primer día yo he ido forjando con la dirección deportiva, no vamos a cambiarla nada, no vamos a tener compromisos y eso hemos demostrado. Eso sí, lo he dicho, en este momento, yo cuando hablé con los tres jugadores que regresan a la disciplina, les he dicho la primera pregunta que era si quieren regresar, me han dicho desde luego que sí”, adjuntó.

Alexis Vega, Cristian Calderón y Raúl Martínez fueron separados por indisciplina

Alexis Vega, Cristian Calderón y Raúl Martínez fueron separados del equipo del chiverío luego una indisciplina cometida en el hotel de concentración luego del empate frente al Toluca y hace unos días fueron reintegrados a los entrenamientos. Paunovic afirma que puede existir una segunda oportunidad para ellos, pero advierte que se la deben ganar.

“Estaban ansiosos de regresar, pero bajo nuestros términos y esos términos aparte ellos tienen que colaborar, se lo tienen que ganar. Eso se los dejamos claro y la verdad es que ahora estamos expectantes para que cumplan las expectativas que les hemos fijado. Desde luego, lo vamos a valorar, pero como digo, aquí es importante que todo el mundo entienda que en un equipo como Chivas los valores son muy importantes y la disciplina, todo lo que consideramos como parte de un equipo que quiere ser campeón”, sentenció el entrenador serbio.