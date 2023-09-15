Ver gratis Al-Hilal vs Al-Riyadh EN VIVO | Debuta Neymar en la Liga Saudí

Llegó el día. Neymar se presentará como jugador del Al-Hilal, en el terreno de juego, y tú lo podrás ver por las pantallas de Azteca Deportes. El brasileño y su club se medirán al Al-Riyadh este viernes 15 de septiembre.

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El brasileño no había podido hacer su debut debido a una lesión, pero en la reciente Fecha FIFA demostró que está más que listo para presentarse en el terreno de juego.

¿A qué hora juega Al-Hilal vs Al-Riyadh?

El Al-Hilal vs Al-Riyadh se jugará el viernes 15 de septiembre a las 12:00 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver el sitio y la app de Azteca Deportes, así como en Azteca Deportes Network.