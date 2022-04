Ver gratis EN VIVO Mazatlán vs Santos | Jornada 15

No, hoy no es Viernes Botanero, pero con semana de harto futbol, tenemos para ti un partidazo. No te pierdas completamente gratis y EN VIVO el Mazatlán vs Santos de la Jornada 15 del Clausura 2022 de la Liga BBVA MX.

MAZATLÁN VS SANTOS: EN VIVO

¿Horario y dónde ver Mazatlán vs Santos?

Este encuentro de vida o muerte para ambas escuadras, por sus aspiraciones a la Liguilla, lo podrás disfrutar por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com , la App Oficial de Azteca Deportes y nuestro canal oficial de Youtube, con las mejores de nuestro país.

Te puede interesar: Los Rojinegros del Atlas buscan ante Rayados la clasificación directa