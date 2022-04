Los Rojinegros del Atlas buscan ante Rayados la clasificación directa

Tras la derrota ante Mazatlán la jornada anterior, los Rojinegros del Atlas desperdiciaron la oportunidad de entrar en zona de clasificación directa y superar a Rayados de Monterrey, equipo que es actualmente el cuarto lugar de la tabla general; sin embargo para el equipo dirigido por Diego Cocca, este miércoles en la doble jornada tendrán la oportunidad de enfrentar a su rival directo en la Sultana del Norte, lo que consideran su primera final en este cierre de torneo.

“La verdad que llegamos muy bien, es muy notorio que por circunstancias externas las lesiones o expulsiones, no nos han podido repetir el 11, el que muchas veces queríamos tener como el torneo anterior, pero la verdad es que tenemos compañeros que están trabajando muy bien y cuando les toque la oportunidad están haciéndolo muy bien y en estas tres finales que tenemos porque son para nosotros finales, sabemos la importancia de quedar entre los cuatro primeros, estamos trabajando muy bien y vemos este partido frente a Monterrey como nuestra primera final porque es un rival directo y justamente ellos están en una posición por encima de nosotros, y es la posición a la que estamos aspirando llegar entre los cuatro primeros”, mencionó el defensor Anderson Santamaría en conferencia de prensa.

Los Zorros cayeron en casa ante Mazatlán la jornada anterior, un duelo en el que se notó mucho la ausencia de jugadores como Aldo Rocha o Julián Quiñones y este miércoles ante las dudas de si podrán tener actividad, sumando la suspensión por expulsión de su goleador Julio Furch, el zaguero peruano asegura que hay jugadores para buscar el resultado ante Rayados.

“No sé si es corta, pero tenemos compañeros que vienen trabajando muy bien, sabemos que el profe casi siempre maneja un 11 que le ha respondido de gran manera, entonces yo creo que atrás hay compañeros que solo están esperando la oportunidad porque trabajan muy bien y eso es lo que le ha ayudado a este equipo a mantenerse en los primeros lugares, la competencia interna”.

Por suerte para los Rojinegros, Rayados también tendrá bajas

Atlas no séra el único equipo que tendrá ausencias, pues el equipo dirigido por Víctor Manuel Vucetich no contará con Rogelio Funes Mori quien desde hace varias semanas se recupera de una lesión, algo que no es ventaja para los rojinegros, pues en palabras de Santamaría, Rayados tiene suficiente plantilla para competir más en lo colectivo que en lo individual.

“No sé si nos beneficia porque sabemos que la plantilla con la que cuenta Monterrey, sabemos que Funes Mori es un delantero muy importante en el fútbol mexicano, pero como te repito la plantilla de ellos es muy rica en ello, tiene jugadores que lo pueden suplir, tienen a Janssen, está Campbell, así que más nos preocupamos en el colectivo que lo que pueda mostrar Monterrey qué en algunos jugadores individuales”, puntualizó el peruano.

Atlas visita a Rayados este miércoles a las 21:00 horas en el Estadio BBVA y el próximo fin de semana visitará la capital del Estado de México para enfrentarse a Toluca en el cierre de la fase regular de la Liga BBVA MX.

