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Ver gratis Pumas Tabasco vs Raya2 EN VIVO | Liga BBVA Expansión MX

Vuelve la Liga de Expansión y vuelve a las pantallas de Azteca Deportes. Acá te diremos cómo ver en vivo el Pumas Tabasco vs Raya2

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Escrito por: Azteca Deportes

La Liga BBVA Expansión MX está de vuelta con el Pumas Tabasco vs Raya2. La filial de los universitarios frente a la de los regios, que para este torneo ya no cuenta con el 'Chupete' Suazo en su plantilla.

VE EL PARTIDO GRATIS AQUÍ

Pumas Tabasco vs Raya2 es uno de los partidos que no ha sufrido modificaciones por COVID-19. Otros encuentro de la liga han sido pospuestos debido a esta situación.

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¿Dónde ver EN VIVO Pumas Tabasco vs Raya2?

El choque entre Pumas Tabasco y Raya2 lo podrás ver por las plataformas digitales y las redes sociales de Azteca Deportes. Es decir por el sitio y la APP. El encuentro se jugará el jueves 6 de enero a las 19:05 horas, tiempo del centro de México.

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