Ver gratis Pumas Tabasco vs Raya2 EN VIVO | Liga BBVA Expansión MX

La Liga BBVA Expansión MX está de vuelta con el Pumas Tabasco vs Raya2. La filial de los universitarios frente a la de los regios, que para este torneo ya no cuenta con el 'Chupete' Suazo en su plantilla.

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Pumas Tabasco vs Raya2 es uno de los partidos que no ha sufrido modificaciones por COVID-19. Otros encuentro de la liga han sido pospuestos debido a esta situación.

¿Dónde ver EN VIVO Pumas Tabasco vs Raya2?

El choque entre Pumas Tabasco y Raya2 lo podrás ver por las plataformas digitales y las redes sociales de Azteca Deportes. Es decir por el sitio y la APP. El encuentro se jugará el jueves 6 de enero a las 19:05 horas, tiempo del centro de México.

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