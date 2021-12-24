Con tacos de canasta, este equipo busca fichar a Giovani dos Santos

Giovani dos Santos es un futbolista que hace mucho fue un referente de la Selección Azteca. Un mundial Sub-17, la medalla de oro en Londres 2012 y tres trofeos de Copa Oro fueron algunos premios colectivos en los que participó el delantero mexicano con el combinado nacional.

Pese a esto, 'Gio' vive una realidad complicada a los 32 años. Luego de su salida sin títulos de las Águilas del América, el regiomontano se encuentra sin equipo, con pocas ofertas en el mercado, que lo han llevado a pensar en el retiro.

No todo estaría perdido para el ex 10 de México, ya que este equipo busca ficharlo a como dé lugar.

El golazo de Giovani Dos Santos en la final de la Copa Oro 2011

Coyotes de Tlaxcala ofreció tacos de canasta para fichar a 'Gio'

Una oferta peliculiar llegó en las últimas semanas para el canterano del Barcelona. Los Coyotes de Tlaxcala, equipo de la Liga BBVA Expansión MX, lanzaron una oferta a través de redes sociales para el mayor de los Dos Santos. ¿En qué consiste? Tacos de canasta para el joven... ¿de qué va a querer?

"La afición quiere que presentemos a @OficalGio pero, vamos a hacerle un guiño... Tenemos tacos de canasta, lugares fantásticos y comida increíble. Llámanos. #TlaxcalaEsÚnica" Coyotes de Tlaxcala a través de su cuenta de Twitter @Coyotes_Oficial

La afición quiere que presentemos a @OficialGio pero, vamos a hacerle un guiño... Tenemos tacos de canasta, lugares fantásticos y comida increíble. Llámanos. #TlaxcalaEsÚnica — Tlaxcala F.C. (@Coyotes_Oficial) December 10, 2021

Coyotes presentó su marca de cervezas

El club tlaxcalteca anunció en los recientes días su marca de cerveza artsenal con el nombre Tlaxcala FC.

Existen dos tipos de producto, Munich Dunkel y Premium American Lager.

"¡Llegó la hora de presentarles la imagen de nuestras nuevas cervezas artesanales! ¡Siente el orgullo de ser Coyote! #TlaxcalaEsÚnica Contaremos con dos estilos: Munich Dunkel Premium American Lager" Coyotes de Tlaxcala a través de su cuenta de Twitter @Coyotes_Oficial

¡Llegó la hora de presentarles la imagen de nuestras nuevas cervezas artesanales! ¡Siente el orgullo de ser Coyote! #TlaxcalaEsÚnica

Contaremos con dos estilos:

🔴Munich Dunkel

🔴Premium American Lager pic.twitter.com/rqJ11ChfuE — Tlaxcala F.C. (@Coyotes_Oficial) December 17, 2021

El club especificó también en su cuenta de Twitter que este NO fue un guiño para 'Gio', sin embargo, siguen esperando la respuesta del atacante azteca:

"Oye, @mediotiempo... la cerveza no es guiño a @OficialGio pero, si quiere, seguimos esperando que conteste la llamada..." Coyotes de Tlaxcala a través de su cuenta de Twitter @Coyotes_Oficial

Oye, @mediotiempo... la cerveza no es guiño a @OficialGio pero, si quiere, seguimos esperando que conteste la llamada... https://t.co/mrKkNZDStZ — Tlaxcala F.C. (@Coyotes_Oficial) December 21, 2021

¿Cuál será el próximo destino de Giovani?