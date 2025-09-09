México vs Corea del Sur: Horario y dónde ver EN VIVO el partido de la Fecha FIFA HOY martes 9 de septiembre

Las selecciones de México y Corea del Sur se enfrentarán este martes 9 de septiembre en partido de preparación en esta Fecha FIFA rumbo a la Copa del Mundo 2026 que se jugará en territorio azteca, Estados Unidos y Canadá.

Entrevista Diego Laínez con David Medrano: El regreso al TRI en una nueva etapa

El encuentro se disputará en el Geodis Park de Nashville, Tennessee, y representa una nueva oportunidad para el equipo dirigido por Javier “Vasco” Aguirre de afinar detalles rumbo al Mundial.

Después de un empate sin goles ante Japón en California, el conjunto azteca busca recuperar sensaciones y mostrar una mejor cara ante un rival que llega en gran momento. Corea del Sur viene de vencer 2-0 a Estados Unidos en la Red Bull Arena, con una actuación destacada de su capitán Heung-min Son.

¿Dónde ver el partido México vs Corea del Sur?

El silbatazo inicial está programado para las 19:30 horas (tiempo del centro de México). La transmisión comenzará unos minutos antes, con la previa y el análisis de los expertos.

Los aficionados podrán disfrutar del partido totalmente EN VIVO y GRATIS a través de Azteca Siete, así como en la app y sitio web de TV Azteca Deportes, con la narración estelar de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y David Medrano.

Aunque se trata de un amistoso, el partido tiene implicaciones importantes. Vasco Aguirre busca consolidar su once titular y probar variantes tácticas que le permitan competir al más alto nivel. Jugadores como Hirving Lozano, Santiago Giménez y Orbelín Pineda tendrán minutos clave para demostrar su valía y ganarse un lugar en la convocatoria definitiva.

Por su parte, Corea del Sur llega con confianza y ritmo, lo que promete un duelo intenso y de alto nivel. El choque entre ambas selecciones será una prueba exigente para México, que necesita recuperar la confianza de su afición tras actuaciones irregulares.

¿Por qué ver el partido de México vs Corea del Sur por TV Azteca?

En Azteca Deportes tendremos cobertura minuto a minuto, análisis postpartido y reacciones exclusivas desde Nashville. No te pierdas ningún detalle de este emocionante encuentro internacional.

¡La cita está hecha! México y Corea del Sur se enfrentan en una noche que promete emociones, goles y mucho futbol.

