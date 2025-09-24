deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Fut Azteca
Liga MX
Nota

Ver gratis y En VIVO Tigres vs Atlas, partido de la Jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Tigres sale a su cancha para medirse ante Atlas, en un juego en el que los equipos llegan con muchos contrastes, pero ambos con la intención de sumar de cara a la recta final del torneo.

Tigres vs Atlas Liga MX en vivo jornada 10 liga mx
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Liga MX
Compartir

La Liga MX está celebrando una jornada doble y en el Volcán, casa de los Tigres, los Rojinegros del Atlas buscarán sumar su segundo triunfo del torneo, pero ante una de las plantillas mejor armadas y más explosivas, el pronóstico es reservado.

Te podría interesar: Conoce el nombre de la mascota de México para el Mundial del 2026

El cotejo que marca la actividad de la Jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga MX, lo podrás ver EN VIVO desde las 6:50 de la tarde, con la narración del mejor equipo, a través de Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación.

Así llegan Tigres y Atlas al partido de la Jornada 10 de la Liga MX

El cuadro de Tigres llega al partido de la Jornada 10 ubicado en el sexto sitio del certamen, al sumar 16 puntos luego de cuatro victorias, más cuatro empates y una derrota. Tienen al ataque a Ángel Correa quien es ya un referente a la ofensiva de los regios.

Pero sobre todo, Tigres necesita cortar con una racha de tres partidos sin ganar, con tres empates consecutivos y en casa no pueden permitirse otro juego sin sumar de tres puntos.

Por Atlas, tras el regreso de Diego Cocca, parece haber una mejora, en los últimos dos juegos empataron, pero las tres derrotas en los primeros cuatro juegos sigues pasando factura. Con siete puntos tras cuatro empates y una victoria y cuatro derrotas, los tapatíos están en el escalón 16 y buscarán darlo todo en el Volcán para alejarse de los sotaneros.

Tigres vs Atlas Liga MX en vivo jornada 10 liga mx

Las posibles alineaciones del Tigres vs Atlas de la Jornada 10 de la Liga MX

Tigres UANL – DT: Guido Pizarro Portero: Nahuel Guzmán

Defensa: Jesús Garza, Joaquim Pereira, Marco Farfán, Bernardo Parra

Mediocampo: Rómulo, Fernando Gorriarán, Juan Brunetta

Delantera: Diego Lainez, Ángel Correa, Nicolás Ibáñez

Atlas – DT: Diego CoccaPortero: Camilo Vargas

Defensa: Adrián Mora, Róber Pier, Gaddi Aguirre, Gustavo Ferrareis, Rivaldo Lozano

Mediocampo: Aldo Rocha (en duda), Víctor Ríos, Diego González, Gustavo del Prete

Delantero: Uros Djurdjevic

Los últimos enfrentamientos de Tigres vs Atlas

  • Tigres 2-1 Atlas – 8 febrero 2025 (Clausura 2025)
  • Atlas 1-1 Tigres – 12 julio 2024 (Apertura 2024)
  • Tigres 1-1 Atlas – 24 febrero 2024 (Clausura 2024)
  • Atlas 2-0 Tigres – 17 septiembre 2023 (Apertura 2023)
  • Atlas 0-1 Tigres – 18 febrero 2023 (Clausura 2023)

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
×
×