León vs Cruz Azul: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 1 del Clausura 2026; marcador online
Uno de los juegos más destacados de este sábado 10 de enero del 2026 es el León vs Cruz Azul de la Jornada 1 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. El encuentro se disputará en el Estadio Nou Camp y los dos equipos buscan poder llevarse la victoria.
El juego arranca en punto de las 19:05 horas tiempo del Centro de México , un juego que promete muchas emociones entre dos equipos que buscan arrancar el año con su primera victoria.
¡No se pierdan el debut de La Máquina en el Clausura 2026, Azules! ⏰🚂💙#AzulDePorVida pic.twitter.com/HQJg88seGl— CRUZ AZUL (@CruzAzul) January 10, 2026
Los dos equipos se reforzaron con jugadores destacados que podrían hacer su debut hoy portando sus nuevos colores, como: Diber Cambindo, Juan Pablo Domínguez, Nicolás Vallejo, Emilio Rodríguez, Jorge Rodarte, Miguel Borja y Agustín Palavecino.