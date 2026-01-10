OFICIAL: Monterrey se refuerza con ex futbolista del PSG para el Clausura 2026

Monterrey busca confirmar su supremacía en la Liga BBVA MX Femenil y para ello ha contratado a la brasileña Daiane Medeiros, con amplia recorrido en el futbol sudamericano y europeo, como refuerzo estelar para este torneo Clausura 2026.

Daiane Medeiros, nuevo refuerzo de Rayadas para el Clausura 2026

A través de sus redes sociales, anunció la llegada de Daiane Medeiros, defensa central brasileña que llega procedente del Portland Thorns de la NWSL en una operación de préstamo por seis meses con opción a compra.

Medeiros, de 28 años, cuenta con amplia experiencia y un largo recorrido en equipos como el Flamengo, Rio Petro y XV Piracicaba de su país, que más tarde le permitieron dar el salto al futbol europeo.

En el Viejo Continente, Medeiros jugó para el París Saint Germain (PSG). Avaldsnes de Noruega, Club Deportivo TACON (filial femenil del Real Madrid), Madrid CF Femenino y posteriormente regresó a América para fichar por el Portland Thorns de Estados Unidos.

La defensa también ha sido seleccionada brasileña y ha disputado compromisos con la Sub-20 y la mayor siendo convocada para la Copa América Femenil 2018 y la Copa Mundial Femenil de la FIFA 2019.

Entre su palmarés se encuentra un Campeonato Paulista, la Liga de Noruega y ahora buscará también sumar un título de la Liga BBVA MX Femenil.

Las Rayadas de Monterrey comenzaron su camino en el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil con una victoria por goleada sobre Puebla y en la Jornada 2 se enfrentará a Necaxa.

