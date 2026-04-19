Tras el vibrante América vs Toluca, revelan video cuando presuntamente Henry Martín busca pleito ante Helinho
América logró dar cuenta de Toluca en la cancha del Estadio Azteca, pero entre los dos equipos una bronca se extendió hasta los túneles donde fue visto Henry Martín.
La pelea que se desató en la cancha del Estadio Azteca en la victoria de América ante Toluca por 2-1, y que alcanzó hasta las bancas, tuvo al menos otros dos capítulos pero en la zona de túneles y este nuevo pasaje en el que caminan los futbolistas prácticamente junto a aficionados, sitio revelado en un video en el que se alcanza a ver a Henry Martín intentando arreglar cuentas con Helinho.
Justo en los instantes finales del partido, Helinho perdió la cabeza y metió una patada sin balón lo que le costó la tarjeta roja y por esa situación el cuadro del América sacó la cara en tanto que los jugadores de los Diablos fueron solidarios.
Ya expulsado y saliendo de la cancha Zendejas dio alcance a Helinho, lo encaró y el de Toluca le respondió con dos golpes que quedaron en video y que seguramente será motivo de una larga suspensión en Liga MX.
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La pelea entre América y Toluca no solo se quedó en la cancha.— "El Jefe" Águila (@ElJefeAguila) April 19, 2026
La pelea continuó afuera de los vestidores del Estadio Azteca.😳 pic.twitter.com/FadEVFjwdA
¿Qué pasó en los túneles del Estadio Azteca?
Un primer video revela a Helinho aún caliente por la situación y personal de los dos equipos y cuerpos de seguridad, además de algunas personas que podrían ser aficionados, pero destaca que ahí está Henry Martín lanzando algún reclamo y siendo detenido para evitar que este tuviera una pelea.
Otro video se ve que Helinho está sumamente intenso y molesto, resbala y busca encarar a un grupo de personas que le dicen de todo y cuando parecen que las cosas pueden calmarse gritos raciales y provocaciones vuelven a prender a este jugador que ha tenido una noche muy desafortunada.
April 19, 2026