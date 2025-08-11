Vicente Sánchez, cerca de un sorpresivo regreso a la Liga MX

Vicente Sánchez dejó huella en su breve paso como entrenador de Cruz Azul. Llegó como solución de emergencia tras la salida de Martín Anselmi y, lejos de limitarse a cumplir, logró escribir un capítulo dorado: conquistar la Copa de Campeones de la Concacaf 2025. Sus números respaldan el impacto que tuvo: en 28 partidos oficiales, alcanzó un 74% de efectividad, con 18 victorias, 8 empates y solo 2 derrotas. Además, llevó al equipo hasta las semifinales de la Liga MX, compitiendo siempre en los primeros planos.

Te puede interesar: Pachuca derrota a domicilio al Atlas, en actividad de la fecha 4 en Liga MX

Pese a ese rendimiento, el proyecto deportivo de La Máquina decidió tomar otro rumbo. La directiva apostó por Nicolás Larcamón para encabezar un nuevo ciclo, dejando fuera al estratega uruguayo. Sánchez, por su parte, optó por un periodo de descanso, dedicando tiempo a su familia y realizando un viaje por Europa que compartió en sus redes sociales.

Chiquete Orozco asegura que tomó normal la salida de Vicente Sánchez de Cruz Azul

Atlas busca nuevo técnico… y mira hacia Vicente Sánchez

El panorama podría cambiar pronto. Atlas atraviesa un momento complicado tras la renuncia de Gonzalo Pineda , quien dejó su cargo luego de una goleada sufrida ante Pachuca. La directiva del club tapatío se encuentra en la búsqueda de un reemplazo y Vicente Sánchez figura como una de las principales opciones para el banquillo.

Fuentes cercanas al equipo señalan que el Grupo Orlegi considera dos candidatos de peso: el propio Sánchez y Diego Cocca, el técnico que llevó al Atlas a un histórico bicampeonato. El uruguayo sería la “opción 2” en este proceso, aunque su perfil encaja con la idea de un cambio de rumbo inmediato para el conjunto rojinegro.

Te puede interesar: Vicente Sánchez se prepara en histórico de Europa

En caso de llegar al Atlas, Sánchez no enfrentaría a Cruz Azul en este Apertura 2025, ya que ambos equipos se midieron en la jornada 2, empatando 3-3 en un partido lleno de emociones.

