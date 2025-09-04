¿Quién fue la víctima más reciente de la “maldición” de Aaron Ramsey?

Ramsey anotó su primer tanto con Pumas y lo hizo en el Estadio Olímpico Universitario. El futbolista galés ha arrastrado una “maldición” a lo largo de su carrera, ya que, curiosamente, varios de sus goles han coincidido con la muerte de celebridades.

Para recordar a la última víctima de esta “maldición”, hay que remontarse al año 2022, cuando la actriz y compositora Olivia Newton-John falleció el 8 de agosto, apenas un día después de que Ramsey anotara un gol con el Niza de Francia.

La emoción de los compañeros de Ramsey

Tras el triunfo de Pumas ante Atlas, Efraín Juárez reveló que varios compañeros se conmovieron por lo que hizo el futbolista galés.

“Me parece que es un gol muy bonito en todos los sentidos porque lo hace Ramsey. Allá adentro había lágrimas de todos: de él, de los fisios, doctores, compañeros… Fueron un par de meses complicados para todos, porque evolucionaba o no, había que cuidarlo”, declaró el DT de Pumas.

Juárez, orgulloso de estar en Pumas

Por otro lado, se refirió al orgullo que siente por ser el estratega del conjunto universitario, y espera poder devolver la confianza que le ha brindado tanto la directiva como la afición.

“Lo digo de corazón: soy un afortunado, un privilegiado y un agradecido por estar al frente de esta institución que, como institución, somos una de las más grandes, pero, como afición, somos la más grande. Decirle a la gente que nos apoya que créanme que estamos haciendo un enorme esfuerzo, entregándonos día a día para darle alegrías. Muchas gracias por todo el apoyo que siempre recibimos”, sentenció Juárez.

Los Pumas volverán a la actividad cuando visiten a Mazatlán el próximo 12 de septiembre en la Liga BBVA MX. En este mismo mes enfrentará a los Tigres de Guido Pizarro y disputará el apasionante Clásico Capitalino ante el América de André Jardine.

