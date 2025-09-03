Mientras su precio se desplomó 4.5 millones a meses del Mundial 2026, Chivas sigue confiando en él y es indiscutible en la era Milito

Desde su participación en el Mundial de Qatar 2022, el mediocampista mexicano Luis Romo ha vivido una montaña rusa en su carrera. Lo que parecía el despegue definitivo hacia Europa se convirtió en una etapa de altibajos que afectó su rendimiento y, sobre todo, su valor de mercado, que ha descendido de forma considerable. En 2022, Romo estaba tasado en 7 millones de euros, pero para septiembre de 2025, su valor se ha reducido a 4.5 millones, según datos de Transfermarkt. Su mayor valor fue en su primera etapa en el conjunto de Cruz Azul, donde fue campeón, con una tasa de 10 millones (2021).

Luis Romo: Jugador polifuncional en Chivas

A pesar de esta caída, Luis Romo ha encontrado en Gabriel Milito, técnico de Chivas, un respaldo total. Desde que el argentino tomó las riendas del Rebaño Sagrado, el sinaloense se ha convertido en el único jugador de campo que ha disputado todos los minutos en lo que va del Apertura 2025. Ya sea como líbero o mediocentro, Romo ha sido clave en la estructura táctica del equipo, mostrando su polifuncionalidad y liderazgo.

Milito lo ha utilizado en diferentes roles: como último hombre en defensa para iniciar la salida con balón controlado, y como mediocampista central cuando las lesiones de Gutiérrez y Govea obligaron a reconfigurar el esquema. Aunque ha cometido errores puntuales que le han costado goles al equipo, como penales ante León y San Luis, el técnico argentino ha optado por arroparlo en lugar de señalarlo, destacando su compromiso y capacidad de aprendizaje.

Luis Romo entre los mejores con pases acertados

Las estadísticas también respaldan su influencia: Romo es el jugador de Chivas con más pases acertados en el torneo (337), solo superado por figuras como Álvaro Fidalgo (406) y Sergio Ramos (363). Su promedio de 67.4 pases por partido lo coloca como el más efectivo en distribución dentro del plantel rojiblanco.

Sin embargo, la afición ha comenzado a cuestionar su continuidad como titular, especialmente tras los resultados irregulares del equipo. Romo, por su parte, ha asumido la responsabilidad con autocrítica, reconociendo que los errores de los jugadores experimentados han sido determinantes en los tropiezos del equipo.

Luis Romo no atraviesa su mejor momento en cuanto a proyección internacional, pero en Chivas sigue siendo una pieza fundamental. Su reto ahora es recuperar el nivel que lo llevó a Qatar y demostrar que aún tiene mucho que aportar al futbol mexicano

