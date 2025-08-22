¿Crisis? El equipo grande de la Liga BBVA MX que NO tiene jugadores convocados a la Selección Mexicana
La Selección Mexicana dio a conocer su convocatoria para un microciclo en el CAR sin convocar a un equipo grande de la Liga BBVA MX
Este viernes 22 de agosto del 2025, Javier Aguirre dio a conocer la convocatoria de la Selección Mexicana para tener un ‘microciclo’ en el Centro de Alto Rendimiento y para sorpresa de muchos, no convocó a ningún jugador de Cruz Azul.
La concentración se realizará del 25 al 27 de agosto de 2025 en el CAR con 23 futbolistas convocados. Todos los jugadores son de la Liga BBVA MX al no ser una convocatoria durante fecha FIFA.
Dentro de la convocatoria, hay jugadores de Juárez, Chivas, Pachuca, América, Toluca, Rayados de Monterrey, Atlético de San Luis, Tigres y Pumas. Sorprendiendo que no hay ningún jugador de la Máquina.
Por otra parte, en la convocatoria no hay ninguno de los jugadores que jugó la Copa Oro 2025, por lo que Aguirre decidió llamar a nuevos futbolistas para poder verlos.
Es por eso que no se encuentra ningún jugador de Cruz Azul ya que varios disputaron la Copa Oro y los más jóvenes fueron convocados a la Sub-20.
Son 4 los convocados Celestes (más que cualquier otro equipo) a la Selección Mexicana Sub20 en preparación para la Copa del Mundo.— Cruz Azul Fuerzas Básicas (@AzulBasicas) August 22, 2025
🔵Emmanuel Ochoa
🔵Jaziel Mendoza
🔵Amaury Morales
🔵Mateo Levy
¡Felicidades! https://t.co/m4xL6mGiDk pic.twitter.com/abglwsgPHw
Por otra parte, el entrenador mexicano no considera que otro jugador de la Máquina se encuentre a un buen nivel para poder ser convocado.
La convocatoria OFICIAL de México
Para el microciclo de agosto, los jugadores convocados son:
Porteros
- Sebastián Jurado - FC Juárez
- Raúl Rangel - Chivas
- Carlos Moreno - Pachuca
Defensas
- Denzell García - FC Juárez
- Diego Barbosa - Toluca
- Ramón Juárez - América
- Víctor Guzmán - Monterrey
- Eduardo Águila - A. de San Luis
- Alonso Aceves - Pachuca
- Gerardo Arteaga - Monterrey
- Bryan González - Chivas
Mediocampistas
- Diego Campillo - Chivas
- Fidel Ambriz - Monterrey
- Luis Romo - Chivas
- Erick Sánchez - América
- Alexis Gutiérrez - América
- Jesús Angulo - Toluca
Delanteros
- Isaías Violante - América
- Diego Lainez - Tigres
- Jorge Ruvalcaba - Pumas
- Ozziel Herrera - Tigres
- Germán Berterame - Monterrey
- Armando González - Chivas
¡Los elegidos para concentrar! 🙌
Esta es la convocatoria de 23 jugadores para entrenar del 25 al 27 de agosto en las instalaciones del CAR bajo las órdenes de Javier Aguirre. ⚽
Continuando el camino rumbo a 2026. Los detalles aquí ➡ https://t.co/hWGrDFCYhF #PorMéxicoTodo pic.twitter.com/8RCSXO3iyg
— Selección Nacional (@miseleccionmx) August 22, 2025