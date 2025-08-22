deportes
¿Crisis? El equipo grande de la Liga BBVA MX que NO tiene jugadores convocados a la Selección Mexicana

La Selección Mexicana dio a conocer su convocatoria para un microciclo en el CAR sin convocar a un equipo grande de la Liga BBVA MX

Javier Aguirre Selección Mexicana Copa Oro 2025
Iván Vilchis
Selección Azteca
Este viernes 22 de agosto del 2025, Javier Aguirre dio a conocer la convocatoria de la Selección Mexicana para tener un ‘microciclo’ en el Centro de Alto Rendimiento y para sorpresa de muchos, no convocó a ningún jugador de Cruz Azul.

La concentración se realizará del 25 al 27 de agosto de 2025 en el CAR con 23 futbolistas convocados. Todos los jugadores son de la Liga BBVA MX al no ser una convocatoria durante fecha FIFA.

Te puede interesar: OFICIAL: Pumas registra nuevo DELANTERO para la Jornada 6 del Apertura 2025

Dentro de la convocatoria, hay jugadores de Juárez, Chivas, Pachuca, América, Toluca, Rayados de Monterrey, Atlético de San Luis, Tigres y Pumas. Sorprendiendo que no hay ningún jugador de la Máquina.

Por otra parte, en la convocatoria no hay ninguno de los jugadores que jugó la Copa Oro 2025, por lo que Aguirre decidió llamar a nuevos futbolistas para poder verlos.

Es por eso que no se encuentra ningún jugador de Cruz Azul ya que varios disputaron la Copa Oro y los más jóvenes fueron convocados a la Sub-20.

Por otra parte, el entrenador mexicano no considera que otro jugador de la Máquina se encuentre a un buen nivel para poder ser convocado.

La convocatoria OFICIAL de México

Para el microciclo de agosto, los jugadores convocados son:

Porteros

  • Sebastián Jurado - FC Juárez
  • Raúl Rangel - Chivas
  • Carlos Moreno - Pachuca

Defensas

  • Denzell García - FC Juárez
  • Diego Barbosa - Toluca
  • Ramón Juárez - América
  • Víctor Guzmán - Monterrey
  • Eduardo Águila - A. de San Luis
  • Alonso Aceves - Pachuca
  • Gerardo Arteaga - Monterrey
  • Bryan González - Chivas

Mediocampistas

  • Diego Campillo - Chivas
  • Fidel Ambriz - Monterrey
  • Luis Romo - Chivas
  • Erick Sánchez - América
  • Alexis Gutiérrez - América
  • Jesús Angulo - Toluca

Delanteros

  • Isaías Violante - América
  • Diego Lainez - Tigres
  • Jorge Ruvalcaba - Pumas
  • Ozziel Herrera - Tigres
  • Germán Berterame - Monterrey
  • Armando González - Chivas

Selección Mexicana
