¿Crisis? El equipo grande de la Liga BBVA MX que NO tiene jugadores convocados a la Selección Mexicana

Este viernes 22 de agosto del 2025, Javier Aguirre dio a conocer la convocatoria de la Selección Mexicana para tener un ‘microciclo’ en el Centro de Alto Rendimiento y para sorpresa de muchos, no convocó a ningún jugador de Cruz Azul.

La concentración se realizará del 25 al 27 de agosto de 2025 en el CAR con 23 futbolistas convocados. Todos los jugadores son de la Liga BBVA MX al no ser una convocatoria durante fecha FIFA.

Dentro de la convocatoria, hay jugadores de Juárez, Chivas, Pachuca, América, Toluca, Rayados de Monterrey, Atlético de San Luis, Tigres y Pumas. Sorprendiendo que no hay ningún jugador de la Máquina.

Por otra parte, en la convocatoria no hay ninguno de los jugadores que jugó la Copa Oro 2025, por lo que Aguirre decidió llamar a nuevos futbolistas para poder verlos.

Es por eso que no se encuentra ningún jugador de Cruz Azul ya que varios disputaron la Copa Oro y los más jóvenes fueron convocados a la Sub-20.

Son 4 los convocados Celestes (más que cualquier otro equipo) a la Selección Mexicana Sub20 en preparación para la Copa del Mundo.



🔵Emmanuel Ochoa

🔵Jaziel Mendoza

🔵Amaury Morales

🔵Mateo Levy



¡Felicidades! https://t.co/m4xL6mGiDk pic.twitter.com/abglwsgPHw — Cruz Azul Fuerzas Básicas (@AzulBasicas) August 22, 2025

Por otra parte, el entrenador mexicano no considera que otro jugador de la Máquina se encuentre a un buen nivel para poder ser convocado.

La convocatoria OFICIAL de México

Para el microciclo de agosto, los jugadores convocados son:

Porteros



Sebastián Jurado - FC Juárez

Raúl Rangel - Chivas

Carlos Moreno - Pachuca

Defensas



Denzell García - FC Juárez

Diego Barbosa - Toluca

Ramón Juárez - América

Víctor Guzmán - Monterrey

Eduardo Águila - A. de San Luis

Alonso Aceves - Pachuca

Gerardo Arteaga - Monterrey

Bryan González - Chivas

Mediocampistas



Diego Campillo - Chivas

Fidel Ambriz - Monterrey

Luis Romo - Chivas

Erick Sánchez - América

Alexis Gutiérrez - América

Jesús Angulo - Toluca

Delanteros



Isaías Violante - América

Diego Lainez - Tigres

Jorge Ruvalcaba - Pumas

Ozziel Herrera - Tigres

Germán Berterame - Monterrey

Armando González - Chivas