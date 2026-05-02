Barcelona rompería el mercado con este fichaje; fue campeón en Italia y vale 75 millones de euros

El FC Barcelona sabe que, para competir nuevamente en Europa, debe romper el mercado de fichajes con un jugador que sea una auténtica garantía. Por tal motivo, no descarta apostar con todo por un futbolista joven, que ya está probado y que, además, fue campeón en la Serie A.

Champions League Barcelona vs Juventus

Consciente de la necesidad que tienen de tres cuartos del campo en adelante, desde España se habla que el Barcelona pondría todos sus esfuerzos en fichar a Víctor Osimhen, jugador nigeriano que actualmente milita en el Galatasaray de Turquía pero que, sin embargo, ya sabe lo que es ser campeón en Italia.

¿Cuánto dinero le costaría Victor Osimhen al Barcelona?

De acuerdo con información del portal Fichajes.com , el Barcelona estaría muy interesado en fichar al centro delantero niegriano de cara a la próxima temporada, esto considerando que Robert Lewandowski podría abandonar el club y que Ferrán Torres no ha respondido como se había esperado.

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Catalunya Radio establece que Osimhen, de 27 años de edad, es una alternativa clara para el Barcelona gracias a su paso por el Napoli, club con el que logró el título de la Serie A en temporadas anteriores siendo uno de los elementos más importantes que el club tuvo en este logro.

Cabe mencionar que el valor del delantero africano ronda los 75 millones de euros de acuerdo con Transfermarkt, una cantidad sumamente elevada que obligaría al conjunto blaugrana a desprenderse de algunos futbolistas para buscar su fichaje de cara a la temporada que se avecina.

¿Cuáles son los números de Victor Osimhen a nivel clubes?

Si bien Victor Osimhen ha tenido la oportunidad de estar en varios equipos de Europa, la realidad es que ha destacado mucho en dos escuadras, siendo estas el Napoli y el Galatasaray. Con los italianos sumó 76 goles en 133 partidos, mientras que con los turcos acumula 57 tantos en 72 juegos hasta ahora