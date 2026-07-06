VIDEO: Así fue el gol con el que España eliminó a Portugal y a Cristiano Ronaldo del Mundial 2026

En un duelo de alta tensión disputado en Dallas, la Selección de España se impuso 1-0 ante Portugal, firmando la eliminación del conjunto lusitano de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 TM.

El único tanto del Clásico Ibérico llegó cuando Mikel Merino logró quedar completamente solo frente al arco rival; con gran frialdad, el mediocampista español venció a Diogo Costa en el mano a mano para mandar el balón al fondo de la red al minuto 91 y sellar el pase de 'La Roja' a la siguiente fase.

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¡GOOOL DE MIKEL MERINO! España rompe el empate y golpea a Portugal

¿Contra quién jugará España los cuartos de final del Mudial 2026?

España logró su boleto a los cuartos de final del Mundial 2026 tras vencer a Portugal y ahora espera rival, el cual saldrá del duelo entre Estados Unidos y Bélgica. El partido de cuartos de final se disputará el 10 de julio a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) desde la cancha del Estadio Los Ángeles.

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