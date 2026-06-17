VIDEO: Así fue el primer gol de Harry Kane en el Mundial 2026

El delantero estrella, Harry Kane, inscribió su nombre en la lista de goleadores de la Copa del Mundo de 2026 TM tras anotar su primer tanto del torneo frente a Croacia.

Este emocionante encuentro sirvió como el esperado arranque de las actividades correspondientes al Grupo L, donde ambos combinados salieron a la cancha en busca de asegurar sus primeros puntos en la justa mundialista.

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La gran oportunidad de abrir el marcador llegó desde los once pasos tras una falta cometida dentro del área. En su primer intento desde el manchón penal, Harry erró el disparo, ahogando el grito de gol en las gradas.

Sin embargo, tras una revisión de la jugada por parte del cuerpo arbitral, se determinó que existió invasión de campo al momento del cobro, por lo que el reglamento obligó a que la pena máxima se repitiera.

Con una notable muestra de frialdad y confianza, Harry Kane decidió no cambiar de estrategia y ejecutó el disparo tirando exactamente hacia el mismo lado que en su intento fallido; esta vez, la precisión fue perfecta, logrando batir al guardameta y sellar así su primer grito de gol en este Mundial al minuto 12 del partido.

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