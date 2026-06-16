Los partidos que se jugarán en México del Mundial 2026, ésta semana del 15 al 21 de junio

La fiesta mundialista continúa con euforia en territorio nacional, consolidando a México como un anfitrión de lujo para el torneo más importante del balompié internacional.

Con la mirada de millones de aficionados puesta en nuestras sedes, el país se prepara para albergar una serie de vibrantes encuentros durante la fase de grupos esta semana. Entre los escenarios elegidos para hacer historia en esta justa, el emblemático Estadio Ciudad de México, el vanguardista Estadio Guadalajara y el impresionante Estadio Monterrey, se alistan para abrir sus puertas a duelos que prometen mantener a los espectadores al borde de la butaca.

Dentro del nutrido calendario de la competición, destacan dos enfrentamientos internacionales de alto calibre que serán determinantes para las aspiraciones de los equipos involucrados.

Primero, la capital del país vibrará con el ritmo y la potencia de la Selección de Colombia, escuadra que buscará imponer sus condiciones frente al conjunto de Uzbekistán el miércoles 17 de junio a las 20:00 (hora del centro de México).

Posteriormente, la Selección Mexicana se mida ante la inagotable velocidad y resistencia de Corea del Sur desde tierras jaliscienses a las 19:00 (hora del centro de México).

De misma manera, el Túnez se medirá contra Japón en las acciones del Grupo F desde la cancha del Estadio Monterrey el sábado 20 de junio a las 10:00 pm.

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Colombia vs Uzbekistán

Fecha: Miércoles, 17 de junio de 2026

Hora: 20:00 (Hora del Centro de México)

Sede: Estadio Ciudad de México

Grupo: Grupo K

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¡𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮𝗻@𝘀, 𝗺𝗮𝗻̃𝗮𝗻𝗮 𝗷𝘂𝗴𝗮𝗺𝗼𝘀 𝘁𝗼𝗱𝗼𝘀 𝗖𝗢𝗡 𝗢𝗥𝗚𝗨𝗟𝗟𝗢! 🥺🙌



🆚 🇺🇿

🗓 Miércoles 17 de junio

🕞 9:00 pm (hora COL)

🏟 Estadio Azteca, Ciudad de México (México)

🏆 Copa Mundial de la FIFA 2026

📺 Gol Caracol, Ditu - Fútbol RCN, App Canal RCN.… pic.twitter.com/f3AHoByniD — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 16, 2026

Túnez vs Japón

Fecha: sábado, 20 de junio de 2026

Hora: 22:00 (Hora del Centro de México)

Sede: Estadio Monterrey

Grupo: Grupo F

México vs Corea del Sur

Fecha: Jueves, 18 de junio de 2026

Hora: 19:00 (Hora del Centro de México)

Sede: Estadio Guadalajara

Grupo: Grupo A

El partido del Grupo A desde la cancha del Estadio Guadalajara podrás vivirlo EN VIVO y GRATIS por la señal de TV Azeteca, el día jueves 18 de junio. Por televisión abierta, en el Canal 7, adempás, una hora antes del silbatazo inical, el Live Previo (igual los 90 minutos) por nuestras platafromas digitales (redes, app y sitio web de Azetca Deportes).

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