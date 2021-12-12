VIDEO: El doble de Messi en Francia se volvió viral en redes sociales

Hace algún tiempo, un joven iraní se volvió viral por su parecido con Lionel Messi. Sin embargo, parese ser que él no es el único. En redes sociales, se volvió viral un médico en Francia, por su parentesco con la estrella del París Saint Germain.

Leo Messi está viviendo su primera temporada en el futbol de Francia, luego de una larga etapa en el Barcelona. El argentino llegó al PSG con la obligación de llevarlos al título de la Champions League.

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El doble de Lionel Messi

En un programa de televisión de Francia, el médico Yonathan Freund causó furor por su gran parecido con Leo Messi. El doctor hablaba de la vacunación obligatoria pero se robó las miradas porque más allá de los anteojos que usa y que podrían diferenciarlo del ex del Barcelona, sí pareciera que estamos viendo hablar al argentino.

Vaccinés, non-vaccinés : "la santé, c'est gratuit pour tout le monde" rappelle @FreundYonathan, médecin urgentiste.



Pour (re)voir le débat sur la vaccination obligatoire, c'est ici ➡️ https://t.co/olcJsCt5Dl pic.twitter.com/hDnwg8eSfC — C ce soir (@Ccesoir) December 7, 2021

Las reacciones no se hicieron esperar. Desde los que se sorprendiern por lo parecido de ambos, a los que lo tomaron como broma y dijeron que había sido increíble la adaptación del argentino al futbol de Francia. Tanto así que ya daba entrevistas en la televisión.

Soccer Football - Champions League - Group A - Paris St Germain v Club Brugge - Parc des Princes, Paris, France - December 7, 2021 Paris St Germain’s Lionel Messi celebrates scoring their fourth goal REUTERS/Benoit Tessier|BENOIT TESSIER/REUTERS

A lo largo de los años, han surgido distintos "gemelos" de Lionel Messi. Uno de ellos fue un mineto que impresionó con su parecido con el argentino y otro fue el brasileño, Alexander Pereira, quien incluso ha protagonizado campañas de publicidad por lo mucho que se parece a la 'Pulga'.

Los números de Lionel Messi

A Leo le ha costado adaptarse al futbol de Francia. En 14 partidos ha logrado marcar seis goles y ha dado cuatro asistencias. Sin embargo, sólo uno de ellos ha sido en la Ligue 1, por lo que la liga francesa es la que le ha costado trabajo.

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