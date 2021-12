Me gustaría que su declaración fuera honesta: Lewandowski sobre Messi

Robert Lewandowski ha sido tema de conversación durante los últimos meses, pues con una nueva gala del Balón de Oro muchos aficionados del futbol esperaban que el polaco fuera el vencedor por encima de jugadores como Lionel Messi o Cristiano Ronaldo.

En 2020 el delantero del Bayern Múnich fue letal para que el conjunto alemán conquistará todo Europa, pero la revista France Football decidió no entregar el galardón debido a la pandemia.

Lewandowski arremetió contra el discurso que ofreció Messi tras conseguir su séptimo Balón de Oro.

“Hubo tristeza, no tengo nada que esconder. No puedo decir que esté satisfecho sino todo lo contrario. Me siento insatisfecho. Me gustaría que su declaración fuera honesta, no solo palabras vacías”, mencionó en el programa Moc Futbolu de la cadena polaca Kanale Sportowym.

Las palabras del argentino

Lionel Messi conquistó su séptimo Balón de Oro, tras haberse llevado el galardón en la edición del 2021. Fiel a su personalidad humilde, el argentino dio un discurso que sorprendió a todos: ¡Pidió el Balón de Oro para Robert Lewandowski!

El argentino superó en las votaciones para el Balón de Oro precisamente a Robert Lewandowski y a Jorginho, quienes quedaron en la segunda y tercera posición respectivamente. Leo se llevó el séptima galardón, superando ahora por dos a Cristiano Ronaldo.

En su discurso tras ganar el Balón de Oro, Leo Messi reconoció que para él es un orgullo alcanzar esa cifra de galardones. Sin embargo, también es un honor para él haber competido con alguien como Robert Lewandowski. Es por eso que le pidió a France Football que también le dé su premio.

“Es un honor para mi pelear con él, creo que te mereces tu Balón de Oro. El año pasado creo que todos estamos de acuerdo en que fuiste el ganador. Creo que France Football debería de darte el Balón de Oro. Ojalá puede otorgártelo porque te lo mereces. Creo que tienes que tenerlo en tu casa vos también”, declaró.