VÍDEO: El gol de Inglaterra que tiene de momento ELIMINADO del Mundial 2026 a la Argentina

Anthony Gordon tiene a la Selección Nacional de Inglaterra con un pie en la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El ahora extremo del FC Barcelona abrió el marcador en la semfinal contra la Argentina de Lionel Messi y de momento, está eliminando al aún monarca de la justa veraniega al duelo por el tercer lugar del torneo.

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Fue al minuto 55 cuando Morgan Rogers desbordó por la banda derecha y sacó un centro espectacular hacia segundo poste que remató de primera Gordon dejando tendido a Nahuel Molina que era el encargado de marcarlo. Con este tanto, el combinado dirigido por Thomas Tuchel está a poco menos de media hora de avanzar a la gran final del Mundial 2026 y verse las caras con la Selección de España. Cabe destacar que, si se da este cotejo entre combinados europeos, ambos buscarían su segunda estrella en la historia (Inglaterra en 1966 y España en Sudáfrica 2010).

¡Goool de Inglaterra!



Gordon llega al segundo poste para rematar el centro y abrir el marcador en las semifinales pic.twitter.com/y1Gu3Wryx7 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 15, 2026

Final del Mundial 2026 por TV Azteca Deportes

Será este domingo 19 de julio en punto de la 1 de la tarde cuando se dispute la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre la Selección de España y de momento la Selección Nacional de Inglaterra desde el Estadio de Nueva York en un duelo de pronóstico reservado. Obviamente podrás disfrutar este choque de titanes TOTALMENTE EN VIVO y GRATIS por la señal de TV Azteca Deportes a través de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com con la mejor transmsión de todo el país comandada por Christian Martinoli y Luis García.