Simeone y todas las faltas que le hizo a Inglaterra: “Para eso lo metieron”, dijo Luis García

Argentina e Inglaterra se juegan el último boleto para la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con gran intensidad. Ante unos primeros minutos en donde las dos selecciones apuestan por sus respectivos planes de juego, Luis García no dudó en destacar el arranque del partido de Giuliano Simeone y explicar el rol que tiene bajo la estrategia de Lionel Scaloni.

“Para eso lo metieron, para que contrapunteara a todos”, comentó García. En ese sentido, Christian Martinoli no dudó en llamar a Simeone un auténtico gladiador, debido al gran desgaste físico que ha tenido para poder poner en aprietos a la defensa de la Selección de Inglaterra.

Giuliano Simeone arrancó de titular en el Argentina vs Inglaterra|Crédito: @giulianosimeone / X

Cuántas faltas hizo Giuliano Simeone en el primer tiempo del Argentina vs Inglaterra

De acuerdo a cifras de SofaScore, Giuliano Simeone registró 5 faltas en el primer tiempo. Lo cual deja en claro que el papel del atacante argentino ha sido el de cortar con la transición ofensiva del conjunto inglés, sobre todo si consideramos que la mayoría de sus jugadas se concentran dentro en campo propio.

En total se registran 19 faltas en el primer tiempo del Argentina vs Inglaterra; 12 corresponden al equipo europeo y 7 al sudamericano. Por lo que el desarrollo del juego no ha podido fluir debido a que dentro de las apuestas de las dos selecciones se ha apostado por contrarrestar el ataque rival.

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Argentina vs Inglaterra, una historia que se repite en la familia Simeone

Giuliano Simeone se enfrenta a un escenario similar al que su padre, Diego Simeone, vivió hace unos años. Y es que el “Cholo” jugó contra Inglaterra en el Mundial de Francia 1998 en medio de un polémico cruce con David Beckham que terminó en la expulsión del “Spice Boy”.

File photo dated 30-06-1998 of England’s David Beckham (L) is given the red card by Danish referee Kim Milton Nielsen, after a foul on Argentina’s Diego Simeone during their France ’98 World Cup second round match held in St Etienne. argentina won the match 4-3 on penalties (2-2 after extra time).

Aquel encuentro terminó 2 a 2 en tiempo regular para definirse a favor de Argentina por 4 a 3 en la tanda de penales. Por lo que ahora le tocará a Giuliano el enfrentar al conjunto inglés para que su selección busque el bicampeonato mundial.

