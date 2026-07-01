VIDEO: EL GOLAZO de Raúl Jiménez para darle la ventaja a México desde la cancha del Estadio Ciudad de México en el Mundial 2026 ante Ecuador

Apenas se reanudaron las acciones en el terreno de juego tras la pausa de hidratación, Raúl Jiménez frotó la lámpara y se despachó con un auténtico golazo, sacando un disparo inatajable que se clavó directo en el ángulo para hacer explotar a la afición e la cancha del Estadio Ciudad de México al minuto 31.

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Esta genialidad no solo significó el 2-0 en el marcador, dándole al cuadro tricolor una ventaja mucho más cómoda para manejar los tiempos del partido, sino que también tuvo un sabor a historia pura. Con este tanto, Jiménez llegó a la impresionante marca de 48 goles vistiendo la camiseta de México, reafirmando su peso y jerarquía en el ataque nacional.