Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol

VIDEO: Fans del Saint-Etienne atacan al Auxerre tras descender

En los playoffs que determinarían qué equipo ganaría un lugar en la Ligue 1, los fans del Saint-Etienne agredieron al Auxerre tras consumar su descenso

Saint-Etienne, Auxerre, descenso, Ligue 1, Francia

Escrito por: Azteca Deportes

En Francia se suscitó un hecho lamentable en el Estadio Geoffroy-Guichard, pues se jugó el partido de playoff que determinaría qué equipo se mantendría en la Ligue 1 y el Saint-Etienne cayó ante el Auxerre, consumando su descenso y la furia de sus aficionados.

Los fans del equipo local no pudieron con la frustración de ver a su equipo caer e invadieron el campo de juego, lanzándoles bengalas y atacándolos con todo lo que tuvieran a su paso.

Te puede interesar: Benzema le manda un mensaje a Mbappé tras ganar la Champions League

Afición del Saint-Etienne agredió a jugadores del Auxerre

La temporada en la Ligue 1 culminó hace unos días pero quedaba pendiente el duelo para ver qué club permanecería en el máximo circuito de Francia, mismo que se juega entre el lugar 18 de primera división y tercero de la Ligue 2.

Saint-Etienne y Auxerre igualaron 1-1 después del tiempo reglamentario, por lo que el boleto a la Ligue 1 se definiría en penales, donde el conjunto visitante logró imponerse por 4-5 y con ello lograron el ascenso.

Tras el último penalti que definió al ganador, los aficionados locales ingresaron al campo en busca de golpear a los jugadores del Auxerre, donde la seguridad del estadio no pudo contener a la turba, por lo que trataron de sacar a los futbolistas lo más pronto posible.

Las imágenes son lamentables y le han dado la vuelta al mundo, pues estos fans agreden y lanzan bengalas a donde miran, además de que se pelean entre ellos, atacan a los policías, causan desastres en las tribunas y otros hechos.

De momento no se ha dado una cifra oficial de detenidos por parte de las autoridades francesas pero se hacen labores para disipar a la afición del Saint-Etienne de este lugar, pues la invasión no sólo se dio en el campo de juego, sino que en los alrededores también hay problemas.

Te puede interesar: Jugadores sudamericanos atacan a Mbappé tras demeritar su futbol

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

Ver en vivo
11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP
CORINTHIANS VS FLUMINENSE FECHA.jpg

Brasileirao| Corinthians vs Fluminense

12:50 p. m.
20 SEP
ATLÉTICO PARANAENSE VS BAHÍA FECHA.jpg

Brasileirao| Atlético Paranaense vs Bahía

4:20 p. m.
20 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
21 SEP