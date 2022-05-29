VIDEO: Fans del Saint-Etienne atacan al Auxerre tras descender

En Francia se suscitó un hecho lamentable en el Estadio Geoffroy-Guichard, pues se jugó el partido de playoff que determinaría qué equipo se mantendría en la Ligue 1 y el Saint-Etienne cayó ante el Auxerre, consumando su descenso y la furia de sus aficionados.

Los fans del equipo local no pudieron con la frustración de ver a su equipo caer e invadieron el campo de juego, lanzándoles bengalas y atacándolos con todo lo que tuvieran a su paso.

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Afición del Saint-Etienne agredió a jugadores del Auxerre

La temporada en la Ligue 1 culminó hace unos días pero quedaba pendiente el duelo para ver qué club permanecería en el máximo circuito de Francia, mismo que se juega entre el lugar 18 de primera división y tercero de la Ligue 2.

Saint-Etienne y Auxerre igualaron 1-1 después del tiempo reglamentario, por lo que el boleto a la Ligue 1 se definiría en penales, donde el conjunto visitante logró imponerse por 4-5 y con ello lograron el ascenso.

Saint Etienne are relegated to Ligue 2… This is carnage. pic.twitter.com/qIwpvJ6zOT — Harry (@ArryLavsTheYids) May 29, 2022

Tras el último penalti que definió al ganador, los aficionados locales ingresaron al campo en busca de golpear a los jugadores del Auxerre, donde la seguridad del estadio no pudo contener a la turba, por lo que trataron de sacar a los futbolistas lo más pronto posible.

Las imágenes son lamentables y le han dado la vuelta al mundo, pues estos fans agreden y lanzan bengalas a donde miran, además de que se pelean entre ellos, atacan a los policías, causan desastres en las tribunas y otros hechos.

Grosse colère des supporters après le coup de sifflet final. L’ASSE est en L2 #ASSE #ASSEAJA

🎥©Evect pic.twitter.com/FmPn7fcDPR — Envertetcontretous (@Site_Evect) May 29, 2022

De momento no se ha dado una cifra oficial de detenidos por parte de las autoridades francesas pero se hacen labores para disipar a la afición del Saint-Etienne de este lugar, pues la invasión no sólo se dio en el campo de juego, sino que en los alrededores también hay problemas.

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