VIDEO: Revive el golazo de Ángel Di María en la Europa League

De otro planeta. Con doblete de Ángel Di María, el astro argentino tiene en ventaja a la Juventus en la vuelta de los 16vos de lugar de la Europa League ante el Nantes, y así poner el marcador global 1-3 a favor de la Vecchia Signora.

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Así fue el golazo de Ángel Di María en la Europa League

Al futbolista zurdo le bastaron cinco minutos para poner orden en la pizarra, luego de que en la ida del certamen del Viejo Continente el conjunto francés logrará sacar el empate en casa de los italianos, Di María recibió el balón en los linderos del área, y de primera intención, con el pie izquierdo impactó el balón con la parte interna para colgarla en el ángulo del arquero del conjunto galo.

Angel Di Maria. What a finish! 🤯🔥pic.twitter.com/pSkJgHdQY8 — SPORTbible (@sportbible) February 23, 2023

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Al 20', luego de la expulsión de Nicolas Pallois, Ángel cobró una pena máxima que puso el 0-2, y así irse al descanso, para empezar a pensar en la clasificación a los Octavos de Final de la Europa League.