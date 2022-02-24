Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
Internacional SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

VIDEO: Golazo de récord de Gerard Piqué ante Napoli en Europa League

En el partido de vuelta de los 16avos de Final de la Europa League entre el Barcelona y el Napoli, Gerard Piqué se mandó tremendo golazo y acá te lo dejamos

Napoli Barcelona Gerard Piqué Europa League

Escrito por: Azteca Deportes

El partido entre Barcelona y Napoli, de la vuelta de los 16avos de Final de la Europa League, fue la vitrina perfecta para que Gerard Piqué se luciera con tremendo golazo, con el que además alcanzó un récord.

Cuando el Barcelona ya iba ganando 1-2, apareció Gerard Piqué para marcar un golazo. El equipo de Xavi Hernández volvió a dar una gran exhibición y parece ser que va retomando el camino de la mano del técnico español.

Te puede interesar: Barcelona con la mira en su '10' argentino

Las fuertes palabras de Piqué sobre Dembélé y Ansu Fati.png

El golazo de Piqué

Fue a los 44 minutos cuando tras un remate, apareció Piqué dentro del área para controlar de pierna derecha y disparó de zurda, cruzando para hacer el tercer tanto del Barcelona.

Este fue además el gol número 15 de Gerard Piqué con la camiseta del Barcelona, empatando la marca de Ronald Koeman como el defensa con más anotaciones en el club.

Te puede interesar:

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

Ver en vivo
5:55 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP
CORINTHIANS VS FLUMINENSE FECHA.jpg

Brasileirao| Corinthians vs Fluminense

12:50 p. m.
20 SEP
ATLÉTICO PARANAENSE VS BAHÍA FECHA.jpg

Brasileirao| Atlético Paranaense vs Bahía

4:20 p. m.
20 SEP