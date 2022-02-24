VIDEO: Golazo de récord de Gerard Piqué ante Napoli en Europa League
En el partido de vuelta de los 16avos de Final de la Europa League entre el Barcelona y el Napoli, Gerard Piqué se mandó tremendo golazo y acá te lo dejamos
El partido entre Barcelona y Napoli, de la vuelta de los 16avos de Final de la Europa League, fue la vitrina perfecta para que Gerard Piqué se luciera con tremendo golazo, con el que además alcanzó un récord.
Cuando el Barcelona ya iba ganando 1-2, apareció Gerard Piqué para marcar un golazo. El equipo de Xavi Hernández volvió a dar una gran exhibición y parece ser que va retomando el camino de la mano del técnico español.
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El golazo de Piqué
Fue a los 44 minutos cuando tras un remate, apareció Piqué dentro del área para controlar de pierna derecha y disparó de zurda, cruzando para hacer el tercer tanto del Barcelona.
#UEL Así fue el golazo de @3gerardpique. Alguien pudo ver fuera de juego de @Auba, pero ni el propio Meret, portero del @sscnapoliES, ha protestado. pic.twitter.com/flDbS6WWBW— GOAL España (@GoalEspana) February 24, 2022
Este fue además el gol número 15 de Gerard Piqué con la camiseta del Barcelona, empatando la marca de Ronald Koeman como el defensa con más anotaciones en el club.
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