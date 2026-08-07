¡Una locura! Así luce la Momia Gómez como DT en la ”talacha” tras ser campeón del mundo

Hace más de una década, más precisamente en el 2011, la Selección Mexicana Sub-17 logró un hecho totalmente histórico luego de lograr el campeonato del mundo en dicha categoría, destacando en su plantilla a elementos de calidad como, en su momento, fue Julio, la Momia Gómez.

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Julio Gómez fue parte del espectacular torneo de la Selección Mexicana y se le recuerda por el gol de chilena que tuvo frente al cuadro de Alemania en las semifinales minutos después de haber sido atendido por un golpe en la cabeza. Hoy, su realidad es totalmente otra.

FOTO: Así luce Julio, la Momia Gómez, figura de la Selección Mexicana Sub-17

Fue a través de un par de imágenes en redes sociales, principalmente X e Instagram, que se pudo conocer más respecto a la actualidad de la Momia Gómez, quien dejó el ambiente profesional hace un tiempo y que, ahora, es un entrenador en el conocido mundo de la “talacha”.

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🇲🇽😳 THIS IS JULIO “MOMIA” GÓMEZ TODAY…



🏆 The 2011 U-17 World Cup champion with Mexico. Despite his success at youth level, he was never able to establish himself in first-division football.

pic.twitter.com/0hJwJXm97m — NextMex (@NextMexOficial) July 27, 2026

Un usuario fue el encargado de grabar el momento exacto en el que La Momia Gómez da algunas instrucciones ahora como director técnico en un equipo en los Estados Unidos, país en donde, de acuerdo con información tomada de El Futbolero, trabaja en la construcción desde hace algunos años.

¿Cuál es el equipo que dirige la Momia Gómez y cómo luce?

La fuente detalla que Julio forma parte del equipo Jalpilla, esto después de haber sido jugador profesional pero sin tener la suerte y disciplina suficiente para trascender como se esperaba después del gran paso que tuvo en la Selección Mexicana en categorías inferiores.

Hoy, el jugador que formó parte de equipos como Cafetaleros, Correcaminos, Chivas, Zacatepec, Coras de Tepic, Loros de Colima, Chiapas, Cruz Azul y Hidalgo y San José FC cuenta con un físico totalmente distinto al que se le recuerda cuando aún era menor de edad.