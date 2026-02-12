VIDEO: Circula supuesto GOLAZO de chilena de Mateo Messi que se hace viral en redes sociales

Mateo Messi, hijo de Lionel Messi habría marcado uno de los goles más especulares a su corta edad, militando en las divisiones infantiles del Inter Miami, y el video le ha dado la vuelta al mundo y se ha hecho viral en las redes sociales por la excelsa ejecución.

Todo ocurrió en una cancha en donde el Inter Miami de pequeños jugadores insistía al ataque, pero el balón salió rebotado hacia el área grande, donde un pequeño que se dice, es Mateo Messi realiza una lectura de la trayectoria del balón, abre los brazos, realiza la pirueta y remata de espaldas al arco ante la marca de un defensor.

El balón salió disparado con potencia dibujando también una parábola que hizo complicado que algún defensor cortara la trayectorua y se metió al arco del equipo rival, que vio incrédulo el tremendo gol que solo habla de la gran técnica y valor para atreverse a disparar de esa forma.

🥶El golazo de Chilena de Mateo Messi.



pic.twitter.com/fErISIFPoN — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) February 12, 2026

¿En realidad Mateo Messi fue quien marcó el golazo de chilena?

Medios deportivos de renombre y muy bien acreditados en el mundo del deporte, reprodujeron el golazo de chilena y escribieron sobre las condiciones de Mateo Messi en ese gol, pero también destaca que paralelamente hay versiones que apuntan a que fue acreditado a Mateo Messi, pero no fue su gol, sino de un niño llamado Julián Yema.

La polémica se desató en las redes, pero lo que no cabe duda es que fue un gran gol y el chico que lo haya anotado, goza de características especiales.