CONFIRMADO: Este es el nuevo precio de Diego Lainez para el Clausura 2026 con Tigres

En los últimos días trascendió que las estadísticas ponen a Diego Lainez como el mejor jugador del Clausura 2026 . El futbolista de Tigres de la UANL viene brillando en este primer mes y medio del año, tanto en la Liga BBVA MX como en la Concacaf Champions Cup. Esto se ve reflejado también en su nuevo precio, que es más alto que antes.

Diego Lainez fue uno de los mexicanos que jugaron en Real Betis . Con solo 25 años ya brilló en Europa y ahora también lo hace en México desde hace 3 años. De acuerdo a Transfermarkt, sitio especializado en finanzas en el futbol, el valor de mercado del jugador de Tigres ronda los 5.5 millones de euros para este Clausura 2026.

El extremo izquierdo declaró que en la UANL volvió a ser feliz. |@diego_lainez

Así cambió el precio de Diego Lainez en el último tiempo

Resulta que Lainez tenía un valor de 4.5 millones de euros antes de que finalice el 2025. Por su buen rendimiento, el extremo derecho e izquierdo volvió a crecer en cuanto a precio de mercado y subió un millón más. Los 5,500,000 actuales equivalen a unos más de 112 millones de pesos mexicanos, una auténtica locura.

Más allá de que Lainez hizo crecer su valor para este 2026, lo cierto es que su precio más alto se dio en 2019, cuando era jugador del Betis y estaba cotizado en 14 millones de la moneda europea (286M de pesos mexicanos). Sin dudas un número muy alto por su corta edad y por estar en Europa.

during the game Tigres UANL vs Monterrey, corresponding to Round 09 of the Torneo Apertura 2023 of the Liga BBVA MX, at Universitario Stadium, on September 23, 2023. <br><br> durante el partido Tigres UANL vs Monterrey, correspondiente a la Jornada 09 del Torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Universitario, el 23 de Septiembre de 2023.|Jorge Martinez/MEXSPORT

En la actualidad Lainez lleva 2 goles y 3 asistencias en sus últimos 4 partidos jugados, lo que demuestra que este 2026 podrá seguir subiendo de precio en el conjunto de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene contrato allí hasta junio de 2027.

Las estadísticas de Diego Lainez en Tigres de la UANL

El extremo de 25 años lleva 3 años en la institución regiomontana. De acuerdo a BeSoccer, sitio que se especializa en las estadísticas de los jugadores, Diego Lainez tiene estos números en Tigres de la UANL: