Estrella del Club América defiende a Kevin Álvarez: esto hace para callar críticas en el Clausura 2026

Mientras Henry Martin dijo algo que muchos aficionados del Club América no perdonaron , el que también se refirió a la afición azulcrema en las últimas horas fue Sebastián Cáceres, estrella de las Águilas de Coapa. El futbolista decidió hablar en los micrófonos para defender nada menos que a Kevin Álvarez, quien venía siendo criticado por los fanáticos americanistas.

En el actual plantel del América un futbolista titular podría marcharse hacia otro equipo al final del Clausura 2026. En la actualidad el conjunto americanista sufre una irregularidad en su juego. El entrenador André Jardine intenta potenciarlos pero hay jugadores que son criticados, como es el caso de Álvarez, el lateral derecho de 27 años que va camino a los 3 años en el club.

Kevin Alvarez of America during the game Chicago Fire vs America, corresponding to the Round of 32 of the Leagues Cup 2023, at SeatGeek Stadium, on August 04, 2023.



Kevin Alvarez de America durante el partido Chicago Fire vs America, correspondiente a la fase de Dieciseisavos de final de la Leagues Cup 2023, en el Estadio SeatGeek, el 04 de Agosto de 2023.|Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo

Luego del empate 0-0 con Olimpia en el Estadio Ciudad de los Deportes, válido por la vuelta de la Primera Ronda de la Concacaf Champions Cup 2026, Sebastián Cáceres habló acerca de Kevin Álvarez y sostuvo que él se está entrenando muy bien para dejar atrás las críticas que le hacen los aficionados del América, pues quiere cortar con eso en este Clausura 2026.

TE PUEDE INTERESAR:



Así defendió Sebastián Cáceres a Kevin Álvarez en Club América

“Ellos (aficionados) no lo saben, pero Kevin se entrena como ninguno, se cuida como ninguno, ha tenido en cuenta todo lo que sabe que tiene mejorar y se esfuerza para eso”, comenzó diciendo Cáceres post partido, dando a entender que Álvarez escucha las críticas de los fanáticos y quiere mejorar su juego este campeonato.

Sebastián Cáceres dice q Kevin Álvarez se esfuerza pero algo que la afición no entiende q no sabe centrar, no sabe desbordar, se siente inseguro con el balón



La persona indicada qué puede hablar con Kevin se llama @Miguel_layun, él lo vivio y lo superó. pic.twitter.com/6qTVGJgp83 — 🦅🏆 El HINCHA 🏆🦅⚽ (@El_Hincha12) February 12, 2026

Además, siguió opinando sobre los comentarios de la afición. “A veces es muy injusto ese tema, más que nada el final también, porque conseguimos el objetivo más allá de que ellos querían ver goles. Son cosas de la afición, ellos tendrán sus motivos”, declaró.

Por último, habló del Clásico Nacional. “Creo que esto parece como respuesta de cassette, pero un clásico nunca tiene nada que ver con lo que viene pasando. Nosotros veníamos mejor en el clásico anterior y Chivas nos termina ganando, son partidos impredecibles que uno intenta dar lo mejor porque necesitan ese plus”, finalizó.

