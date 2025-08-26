deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Otros Deportes
Nota

VIDEO: Mayar Sherif, la tenista que “dobla su mano” para controlar su raqueta; imágenes sensibles

Mayar Sherif es una tenista que se ha vuelto tendencia en las redes sociales por la forma tan extraña en cómo dobla su mano para controlar su raqueta.

video-tenista-mayar-sherif-dobla-mano-raqueta.jpg
Instagram de Mayar Sherif / Especial
Redacción Azteca Deportes
Otros Deportes
Compartir

Luego de la sorpresiva y espectacular victoria de Renata Zarazúa frente a la número 6 del mundo, las miradas han vuelto a ver el tenis femenil profesional. Y, dentro de estas curiosidades, destaca lo ocurrido con Mayar Sherif y un video en donde se aprecia como “dobla su mano” para controlar su raqueta.

Renata Zarazúa gana en Roland Garros

Es bien sabido que cada deportista cuenta con “trucos” o métodos para lograr una mejor coordinación al momento de realizar alguna actividad en específico, y para muestra de ello está lo ocurrido con Mayar Sherif, quien protagonizó un video en donde dobla casi por completo su mano para atinar al golpe con su raqueta.

¿Quién es y dónde nació Mayar Sherif?

Mayar Sherif es una tenista profesional que nació en El Cairo, Egipto, el 5 de mayo de 1996, por lo que actualmente tiene 29 años de edad. Y si bien nació en el país africano, desde hace años radica en Elche, España, por lo que ya tiene una noción clara del idioma y las costumbres de dicho país.

Mayar sorprendió a propios y extraños en el 2012, más precisamente cuando coincidió con su hoy entrenador en la Academia Equelite de Juan Carlos Ferrero. Con 16 años de edad, Sherif comenzó a tener un impacto importante en el profesionalismo gracias a su potencial y disciplina.

¿Qué carrera estuvo a punto de truncar su etapa en el tenis?

Cuando todo estaba dado para hacer su debut, Mayar Sheriff decidió dar vuelta hacia atrás para, en primera instancia, seguir sus instintos educativos, por lo que decidió terminar la carrera de medicina deportiva. Una vez culminada, decidió volver al mundo del tenis en el año 2019.

En cuestión de 12 meses, Mayar Sherif logró colarse entre las 200 mejores tenistas de acuerdo con el ranking mundial, por lo que, en 2020, estuvo a 30 puntos de ingresar al top 100 de la clasificación. En este punto vale decir que su mejor posición ha sido el puesto 44, mismo al que buscará regresar pronto.

VIDEO: Así fue como Mayar Sherif “dobla” su mano para atinar un golpe con la raqueta

En un video que ya circula en internet se muestra la forma en cómo Mayar Sherif toma la raqueta para devolver un tiro de su rival. Aquí, la egipcia prácticamente da un giro completo a su muñeca a diferencia de lo acostumbrado, un hecho que, si bien luce un tanto extraño, fue eficiente dado que el golpe otorgado a la pelota fue certero, concreto y fuerte.

Hoy en día, cabe mencionar que la egipcia está posicionada como la número 102 dentro del ranking mundial del tenis femenil. Además, tuvo un revés importante en el US Open luego de caer en la ronda de 128 ante la norteamericana Jessica Pegula por marcador de 6-0 y 6-4.

Tenis
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

The Beautiful Game
Otros Deportes
The Beautiful Game |Chase Stadium, con Ronaldinho y Roberto Carlos | 7 de junio a las 5:00 PM
Isaac del Toro maglia blanca Giro de Italia 2025
Otros Deportes
VIDEO: El HISTÓRICO momento en el que Isaac del Toro recibe la Maglia Blanca en el Giro de Italia 2025
Thumbnail
Otros Deportes
Giro de Italia 2025: Resumen de la Etapa 17 y el triunfo de Isaac del Toro
Isaac del Toro Etapa 17.jpg
Otros Deportes
Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia
Thumbnail
Otros Deportes
Carlos Alcaraz y Rafael Nadal peloteando en la Copa Davis
Thumbnail
Otros Deportes
Nadal se despide del tenis profesional entre lágrimas
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista Rodrigo Pacheco | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Holger Rune | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Alexander Zverev | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Ben Shelton | Abierto Mexicano de Tenis
×
×