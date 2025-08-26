VIDEO: Mayar Sherif, la tenista que “dobla su mano” para controlar su raqueta; imágenes sensibles

Luego de la sorpresiva y espectacular victoria de Renata Zarazúa frente a la número 6 del mundo, las miradas han vuelto a ver el tenis femenil profesional. Y, dentro de estas curiosidades, destaca lo ocurrido con Mayar Sherif y un video en donde se aprecia como “dobla su mano” para controlar su raqueta.

Renata Zarazúa gana en Roland Garros

Es bien sabido que cada deportista cuenta con “trucos” o métodos para lograr una mejor coordinación al momento de realizar alguna actividad en específico, y para muestra de ello está lo ocurrido con Mayar Sherif, quien protagonizó un video en donde dobla casi por completo su mano para atinar al golpe con su raqueta.

¿Quién es y dónde nació Mayar Sherif?

Mayar Sherif es una tenista profesional que nació en El Cairo, Egipto, el 5 de mayo de 1996, por lo que actualmente tiene 29 años de edad. Y si bien nació en el país africano, desde hace años radica en Elche, España, por lo que ya tiene una noción clara del idioma y las costumbres de dicho país.

Mayar sorprendió a propios y extraños en el 2012, más precisamente cuando coincidió con su hoy entrenador en la Academia Equelite de Juan Carlos Ferrero. Con 16 años de edad, Sherif comenzó a tener un impacto importante en el profesionalismo gracias a su potencial y disciplina.

Mayar Sherif seals the opening set in style 😤#HamburgLadiesOpen pic.twitter.com/iItP0J9SUA — wta (@WTA) July 14, 2025

¿Qué carrera estuvo a punto de truncar su etapa en el tenis?

Cuando todo estaba dado para hacer su debut, Mayar Sheriff decidió dar vuelta hacia atrás para, en primera instancia, seguir sus instintos educativos, por lo que decidió terminar la carrera de medicina deportiva. Una vez culminada, decidió volver al mundo del tenis en el año 2019.

En cuestión de 12 meses, Mayar Sherif logró colarse entre las 200 mejores tenistas de acuerdo con el ranking mundial, por lo que, en 2020, estuvo a 30 puntos de ingresar al top 100 de la clasificación. En este punto vale decir que su mejor posición ha sido el puesto 44, mismo al que buscará regresar pronto.

"Raqueta"



Por la extraña forma en la que la tenista Mayar Sherif agarra la raqueta.pic.twitter.com/nhXqAnvXKY — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) August 25, 2025

VIDEO: Así fue como Mayar Sherif “dobla” su mano para atinar un golpe con la raqueta

En un video que ya circula en internet se muestra la forma en cómo Mayar Sherif toma la raqueta para devolver un tiro de su rival. Aquí, la egipcia prácticamente da un giro completo a su muñeca a diferencia de lo acostumbrado, un hecho que, si bien luce un tanto extraño, fue eficiente dado que el golpe otorgado a la pelota fue certero, concreto y fuerte.

Hoy en día, cabe mencionar que la egipcia está posicionada como la número 102 dentro del ranking mundial del tenis femenil. Además, tuvo un revés importante en el US Open luego de caer en la ronda de 128 ante la norteamericana Jessica Pegula por marcador de 6-0 y 6-4.