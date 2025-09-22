¡No aguantó ni 20 minutos! Memo Ochoa recibe su PRIMER GOL en Chipre y es GOLEADO con el Limassol (VIDEO)

¡Mal y de malas! Memo Ochoa arrancó su nueva aventura en el AEL Limassol FC de Chipre, pues en el marco de su debut en la primera división del país europeo, recibió su primer gol apenas a los 20 minutos del partido ante el Omonia y además fue goleado 5-0, siendo el defensor Senou Coulibaly el verdugo del portero mexicano que busca tener una buena temporada con la esperanza de jugar su sexto mundial de la Selección Mexicana.

A los 20 minutos del partido en un tiro de esquina en contra, el portero canterano del América que además tiene un negativo récord durante toda su carrera, fiel a su costumbre se quedó amarrado debajo del travesaño y vio cómo en una jugada con doble cabezazo el defensor maliense solamente empujó el esférico con la portería a placer para abrir el marcador.

Así llegó el primer gol en contra de Memo Ochoa con su nuevo equipo el AEL Limassol que ya pierde 1-0 ante el Omonia en la Liga de Chipre

Pero el sufrimiento para Memo Ochoa no acabaría en ese momento, pues al minuto 50', Willy Semedo recortó fácilmente a un defensor del Limassol y definió con disparo cruzado para poner el 2-0 y así prácticamente sentenciar el partido a favor de los locales, dándole una bienvenida bastante cruel al portero nacido en Guadalajara, Jalisco y que aún sueña con ser al menos el tercer portero en la selección del “Vasco” Aguirre.

Al minuto 75, Evangelos Andreou puso el 3-0 a favor del Omonia que está en la batalla por el ser el líder general de la primera división de Chipre y al 77', Ioannis Kousoulos definió de gran manera para el 4-0, decretando una goleada de escándalo en contra del portero mexicano.

En el ocaso del partido, Angelos Neophytou colocó el 5-0 en el electrónico y en la frente de Ochoa que no pudo sumar una buena actuación en su debut.

¿Cuándo será el próximo partido de Memo Ochoa en el AEL Limassol FC de Chipre?

El próximo partido de Memo Ochoa con el AEL Limassol FC de Chipre será el próximo sábado 27 de septiembre en el Alphamega Stadium ante el Akritas Chlorakas, un equipo más modesto y que en teoría no debería representar un problema para el nuevo equipo del mexicano.