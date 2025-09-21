Así han sido los debuts de Guillermo Ochoa en equipos europeos

El portero mexicano, Guillermo “Memo” Ochoa está llegando al final de su carrera con 40 años, aunque hace unas semanas fue anunciado como el nuevo refuerzo estelar del AEL Limassol de Chipre, siendo el séptimo equipo que el arquero tiene en el viejo continente.

Todo parece indicar que Guillermo Ochoa va a debutar con su nuevo equipo, el próximo lunes 22 de septiembre, cuando se dispute el partido correspondiente a la Jornada 4 del campeonato local. Por ese motivo, recordamos los debuts que ha tenido el arquero mexicano su aventura por el viejo continente.

El aprendizaje fue bueno Guillermo Ochoa

¿Cómo han sido los debuts de Guillermo Ochoa en Europa?

Ajaccio

En el 2011, llegó al viejo continente para defender la portería del Ajaccio de la Ligue 1, en su debut ante el Toulouse, el arquero mexicano tuvo buenas actuaciones, pero su equipo perdió 0-2.

Málaga

Tras brillar en el Mundial de Brasil 2014, el arquero mexicano llegó al conjunto español del Málaga, donde tuvo que esperar cuatro meses para poder entrar al campo de juego. Era el portero usado en la Copa del Rey, donde debutó ante el Deportivo La Coruña, en un duelo que terminó empatado 1-1.

Granada

Guillermo Ochoa llegó al Granada para la temporada 2016-2017, donde fue titular toda la temporada. En su partido de debut, su equipo empató a un gol con el conjunto del Villarreal.

Standard Lieja

La temporada siguiente, el arquero mexicano se sumó al equipo de Bélgica, donde fue un elemento clave terminara en posiciones para clasificarse a la Europa League. En su juego de debut ante el KV Mechelen, el marcador fue 1-1.

Salernitana

Tras una segunda etapa con América, el mexicano llegó al cuadro italiano, donde tuvo el debut más complicado de su carrera, donde enfrentaron al AC Milan, donde Ochoa tuvo varias atajadas, pero los suyos cayeron 1-2.

AVS Futebol

Es el último equipo en donde estuvo el mexicano, en su debut lo hizo como capitán ante el Rio Ave, esta es la única ocasión que ha logrado un triunfo en su primer partido.

