Memo Ochoa aparece en el ranking de los porteros más goleados del mundo: ¿en qué posición?

Memo Ochoa seguirá jugando a sus 40 años en la liga de Chipre, la cual eligió como medida desesperada tras no encontrar equipo . El guardameta tiene varios récords en su palmarés, pero hay uno que no le debe de agradar del todo, pues se ubica en el top de los porteros más goleados del mundo representando a su selección.

En 2024, El Heraldo publicó una lista en la que aparece Memo Ocha en el octavo lugar de los porteros más goleados con su selección (Selección Nacional de México), pero lo que llamó la atención es que la mayoría son guardametas que nunca han ido a un Mundial, un récord que humilla su carrera, tal como lo hizo su nuevo equipo al no contemplarlo en la convocatoria para su partido debut .

Guillermo Ochoa Memo Ochoa se ubica en el Top-5 de los porteros más goleados del mundo con su Selección

Ochoa, en esa ocasión, tenía 152 goles en 150 juegos disputados, pero en este 2025 recibió 2 anotaciones más en el mismo partido de encuentros jugados. Aunque cabe mencionar que Memo ha tenido poca participación con la Selección Mexicana, ya que fue relegado a la banca por Luis Ángel Malagón y Raúl Rangel.

La lista de los porteros más goleados del mundo con su Selección cambió en este 2025 y ahora el mexicano se ubica en el quinto puesto. Así queda el ranking:



Peter Jehle – Liechtenstein – 325 goles Mart Poom – Estonia – 182 goles Jaime Penedo – Panamá – 167 goles Memo Ochoa – México – 154 goles Noel Valladares- Honduras – 145 goles Essam El Hadary – Egipto – 116 goles

Cabe destacar que esta lista se conformó con la publicación de El Heraldo en 2024 y con las actualizaciones de la plataforma BeSoccer en este 2025.

El otro récord negativo que tiene Memo Ochoa

Memo Ochoa llegó a los mil goles en contra en marzo de 2024, convirtiéndose en el arquero mexicano con más anotaciones permitidas, por encima de Oswaldo Sánchez, Óscar Pérez y Jorge Campos. Ahora, en este 2025, acumula 1,043 tantos en 738 partidos disputados.