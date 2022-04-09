Video: Neymar, Messi y Mbappé... pim, pum, pam: El golazo del PSG

Corría el minuto 18' de juego en el partido entre el Paris Saint Germain y el Clermont en la liga francesa. El equipo del Parque de los Príncipes, en calidad de visitante en este duelo, ya lo ganaba 0-1 gracias a un buen inicio de todas sus figuras.

Neymar, Messi e Mbappé, eu vi jogar! Que gol absurdo do PSG 💥 pic.twitter.com/GI2TzF1FZE — Jordan News (@jordannews_) April 9, 2022

Un saque de banda, en el papel de poco peligro, desencadenó el segundo tanto del cuadro dirigido por Mauricio Pochettino, uno que será recordado por muchos, pues en él participaron las más grandes estrellas del equipo, algo que poco se ha visto a lo largo de la temporada: Neymar, Lionel Messi y Kylian Mbappé.

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El brasileño recibió el servicio y no tardó en darse cuenta de que Messi ya le pedía la bola en el centro del campo, cerca del área grande. Le envió el cuero al rosarino, quien en tan solo dos toques hizo una magistral recepción y envió la pelota por arriba de la defensa a Kylian Mbappé. Este se quitó al portero con una vaselina y definió para poner el segundo tanto en el tablero.

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El PSG ya solo pelea la Ligue 1

Sin duda un gol de esos que no se han visto mucho en el PSG a lo largo de esta campaña, pues a pesar de tener jugadores de mucha calidad les ha costado acoplarse y lo único que están jugando a estas alturas de la campaña es la liga de su país, pues fueron eliminados de la Champions League por el Real Madrid.

