“Hay nuevos elementos": Mbappé pone a temblar al Real Madrid

El delantero del París Saint Germain Kyllian Mbappé, que termina contrato con su actual club al final de esta campaña y es pretendido por el Real Madrid , insistió este domingo, tras la goleada por 5-1 al Lorient con dos tantos y tres asistencias suyas, que aún no ha tomado ninguna decisión sobre su futuro, afirmó que “hay nuevos elementos”, expresó que no quiere equivocarse e indicó que también es posible su continuidad en el equipo francés.

“No, no he hecho mi elección. No he tomado la decisión. Hay nuevos elementos. No quiero equivocarme. Sé que para la gente es un poco tarde. Si hubiera tomado una decisión lo habría dicho, lo habría asumido. Siempre lo asumo. No tengo que esconderme. Quiero tomar la mejor decisión posible”, aseguró al término del choque, en declaraciones recogidas por el diario ‘L’Equipe’.

Mbappé piensa en su familia para tomar la decisión

Después, el atacante explicó sobre esos nuevos parámetros que son “a tener en cuenta”, aunque no citó cuáles eran. “No es una decisión fácil. Trato de tomar la mejor posible con mi familia”, apuntó, según recoge ‘Le Parisien’, al tiempo que manifestó que “sí" es posible quedarse en el París Saint Germain.

En cada una de sus declaraciones acerca de su futuro en los últimos tiempos, Mbappé siempre mantiene que no ha decidido aún si seguirá en el París Saint Germain, con el que acaba contrato el próximo 30 de junio, o empezará una nueva aventura en otro equipo, con el Real Madrid en ventaja en ese sentido, en el caso de que no continúe en su actual club.

El los últimos días se ha especulado que el PSG tiene pensando en ejecutar un plan de emergencia para hacer que Mbappé permanezca en el Parque de Los Príncipes.

