VIDEO: así se ven los primeros entrenamientos de Hormiga González en Olympiacos

Armando ‘Hormiga’ González se está preparando para tener su primera aparición en el futbol europeo. Luego de que Olympiacos haya anunciado de forma oficial su fichaje, el delantero mexicano tuvo unos días de puro conocimiento sobre las instalaciones, métodos de trabajo, vestidores y demás sobre el club griego. Incluso ya tuvo su primera práctica con los colores rojiblancos.

En redes sociales, Olympiacos presumió la primera jornada de trabajo de la Hormiga González bajo las órdenes del entrenador español José Luis Mendilibar. En las imágenes compartidas por la institución se puede observar al canterano de Chivas muy enfocado en los ejercicios, dejando en evidencia su disciplina e intensidad que lo llevaron a tener su primera experiencia en el futbol de Europa.

|@olympiacosfc

Así fue la primera práctica de Armando González en Grecia

A lo largo de los entrenamientos, la Hormiga mostró una sonrisa de oreja a oreja y se vio entusiasmado por este nuevo camino que está a punto de comenzar en su carrera. La intención del delantero de la Selección Mexicana es elevar su nivel para ser indispensable dentro del once inicial del Olympiacos y, en un futuro, dar el salto a un gigante del Viejo Continente.

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En el video difundido por el conjunto de El Pireo se puede observar a González realizando ejercicios de gimnasio con mancuernas, además de movimientos aeróbicos. Sin embargo, las imágenes también muestran a la Hormiga en acción con balón dominado durante la práctica de futbol, donde ya comenzó a romper redes antes de tener su estreno en un partido oficial.

Armando’s first steps at our training center! 🆕🐜



¡Los primeros pasos de Armando en nuestro centro de entrenamiento! 🆕🐜 pic.twitter.com/nVusTGPiQq — Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 26, 2026

La posible fecha de debut de Armando González en Olympiacos

La Hormiga González podría tener sus primeros minutos oficiales el próximo domingo 30 de agosto, cuando Olympiacos visite al Asteras Aktor por la Jornada 2 de la Superliga de Grecia. El partido se disputará en el Estadio Theodoros Kolokotronis a partir de las 12:00 horas, tiempo del centro de México, de acuerdo con el calendario oficial del conjunto rojiblanco.

Su presencia dependerá de la decisión de José Luis Mendilibar y de que todos los trámites de registro estén completados. En caso de recibir minutos, González comenzaría su aventura europea frente a otro mexicano: Jordan Silva, defensor del Asteras Aktor que firmó con el club hasta 2028.