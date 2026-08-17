VIDEO: Así fue el día en que un tlacuache invadió un partido de la Liga BBVA MX

El Siglo XXI ha traído consigo momentos realmente históricos, imposibles de olvidar y sumamente chuscos dentro de la Liga BBVA MX. Y dentro de estos uno de los más recordados por la afición en general guarda relación con la invasión de un tlacuache en pleno partido de futbol.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

Todo sucedió el 25 de enero del año 2019, cuando el torneo Apertura 2019 apenas comenzaba. Se trataba, entonces, de un partido entre dos instituciones históricas de la Liga BBVA MX que quedaron en segundo término luego del arribo de tlacuache, el cual de inmediato acaparó las miradas.

El día en que un tlacuache invadió la Liga BBVA MX

El estadio Luis, Pirata Fuente, fue el escenario en donde un pequeño tlacuache formara parte de un duelo entre los Tiburones Rojos del Veracruz, equipo que actualmente no existe, ante la Franja del Puebla, una de las instituciones más tradicionales que existen en la actualidad.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Ya que andamos muy futboleras, es buen momento para recordar cuando un tlacuache debutó en un partido del Veracruz 🙏 pic.twitter.com/CI27Fr1o38 — ☆˗ˏˋCARO ´ˎ˗ ☆ (@_ccarass) July 9, 2026

Cerca del minuto 45 del partido, correspondiente a la Jornada 4 del Apertura 2019, un pequeño tlacuache hizo acto de presencia en el terreno de juego. Nuestras cámaras mostraron el momento idóneo de su arribo al campo, así como la pequeña lesión que este tenía en una de sus patas.

Curiosamente, uno de los momentos más chuscos de dicha situación se dio cuando el locutor del estadio dijo las siguientes palabras: “Se le solicita al tlacuache salir del terreno de juego”, lo cual causó la risa de los asistentes que se dieron lugar en el triunfo por 1-0 de Puebla sobre Veracruz.

¿Qué ocurrió posteriormente con el tlacuache?

Una vez que el tlacuache abandonó el terreno de juego, las autoridades correspondientes tomaron la decisión de entregarlo directamente a la PROFEPA, así como al Comité de Vigilancia Ambiental de Veracruz. Aquí, el pequeño animal recibió atención médica para, posteriormente, ser liberado.