Estos son los videojuegos más destacados que se estrenan del 24 de febrero al 1 de marzo

Se trata, posiblemente, de una de las semanas más importantes en el mundo de los videojuegos, al menos, en este inicio de año. Y es que, durante la semana del 24 de febrero al 1 de marzo, los gamers en México y el resto del mundo disfrutarán de una serie de títulos por demás interesantes y esperados por igual.

El inicio de una nueva semana trae consigo la llegada de varios videojuegos que se estrenarán durante este día y que, sin duda, han llamado poderosamente la atención de chicos y grandes por igual. Ante esta situación, luce interesante conocer más detalles al respecto. ¿Estás listo?

¿Qué videojuegos se estrenan del 24 de febrero al 1 de marzo del 2026?

Sin duda, el videojuego que acapara la mayor parte de la atención es Resident Evil Requiem, mismo que saldrá este viernes 27 de febrero, que estará disponible para la PS5, la Nintendo Switch 2 y el Xbox Series y que es el primer candidato al GOTY 2026 gracias a la historia que tiene detrás de él.

Otro juego que ha llamado poderosamente la atención, y que será exclusivo de la Nintendo Switch 2 desde el próximo jueves 26 de febrero, es The Disney Afternoon Collection, el cual tiene como objetivo revivir algunos clásicos de la infancia destacando DuckTales, Darkwing Duck y Chi’p Dale Rescue Rangers 2.

Reigns The Witcher, a salir el 26 de febrero para iOS y PC, también destaca luego de la conexión que tiene con cuestiones relacionadas a brujos; finalmente, aparece Hunt the Night como otra gran opción a estrenarse el mismo 26 gracias a su oscura propuesta que cautivará a más de uno.

¿Qué consola de videojuegos destaca como la preferida de la comunidad gamer?

Si bien la respuesta es subjetiva de acuerdo con los gustos y necesidades de la población, la realidad es que tanto la PlayStation 5 como la Nintendo Switch 2 se han peleado constantemente el primer lugar en cuanto a popularidad se refiere en los últimos meses, dejando en tercer puesto a la Xbox Series.

