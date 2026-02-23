Así luce el jersey de la Selección Mexicana para el Clásico Mundial de Beisbol (FOTO)

Todo está listo para disfrutar de un evento que, sin duda, acapara por completo las miradas en el país y el resto del planeta. El Clásico Mundial de Beisbol finalmente ha llegado, motivo por el cual luce interesante conocer cómo luce el jersey de local y visitante que utilizará la Selección Mexicana.

Como sabes, la Selección Mexicana es uno de los países que formará parte de este Clásico Mundial de Beisbol, por lo que se espera que la escuadra nacional tenga una grandiosa actuación considerando las participaciones que ha tenido en el pasado y el espectacular jersey que protagonizará en el diamante.

¿Cómo será el jersey de la Selección Mexicana en el Clásico Mundial de Beisbol?

Lo primero a tener en cuenta es que cada país contará con un jersey blanco que será el de local, mientras que el de visitante será un color base liso. Ante ello, la Selección Mexicana sorprendió con una indumentaria por demás espectacular tanto en sus colores blancos como verdes.

|Cortesía: ESPN

Y es que, mientras el jersey de local es blanco con un par de rayas rojas en la parte central del mismo, el uniforme de visitante destaca por verde con un cuello que combina los colores rojo y negro, así como los costados en blanco y rojo que forman, en esencia, la bandera tricolor.

¿Cuándo será el Clásico Mundial de Beisbol?

Prepárate, pues el evento está más cerca que nunca. El Clásico Mundial de Beisbol se llevará a cabo del 5 de marzo al 17 del mismo mes en Japón, Puerto Rico y Estados Unidos, y contará con la presencia de distintos países que buscarán el oro máximo en el Rey de los Deportes.

Se sabe que la Selección Mexicana formará parte del Grupo B junto a otras escuadras como Estados Unidos, Italia, el Reino Unido y Brasil. Así, México enfrentará en primera instancia al Reino Unido para, posteriormente, medirse a los cariocas, los norteamericanos y cerrar su participación ante los italianos.