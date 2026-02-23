Juega en Europa y es minimizado por todos; hoy es de los mejores de su Liga y podría ir al Mundial

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está cada vez más cerca y, sin duda, una de las posiciones que má preocupación ha generado en Javier, el Vasco Aguirre, es la de la lateral por derecha, pues entre lesiones y bajas de juego considerables no encuentra al futbolista ideal para iniciar el evento mundialista.

En el pasado se han mencionado nombres como Israel Reyes, Richard Ledezma, Jorge Sánchez y el propio Rodrigo Huescas si es que logra recuperarse de su lesión; sin embargo, en las últimas semanas un jugador ha levantado la mano en su equipo en Europa. Por tal motivo, vale conocer más sobre Julián Araujo.

Julián Araujo, de no tener minutos a ser considerado para la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Después de pasar por equipos como el LA Galaxy de la MLS, las Palmas y el Barcelona de España, Julián Araujo llegó a la Premier League con el Bournemouth; sin embargo, con la escuadra rojinegra no tuvo los minutos deseados e, incluso, llegó a no ser convocado en varias ocasiones.

Fue así como en enero del 2026 cuando el mexicano llegó cedido al Celtic de Escocia, equipo que está peleando el primer lugar de la tabla general y en donde ha sumado los minutos que tanto había deseado, sobre todo, a unos meses para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2027.

En estos momentos, Julián Araujo acumula un total de 626 minutos distribuidos en todas las competiciones con el Celtic, equipo en donde, además, ya acumula un gol. Por si esto fuera poco, el mexicano es considerado el cuarto jugador mejor evaluado de la liga escocesa, así como el segundo mejor carrilero de la temporada.

¿Quién sería el sacrificado en caso de que Julián Araujo vaya al Mundial?

Si Julián Araujo se sube al barco de la Selección Mexicana con miras a la Copa Mundial de la FIFA 2026, y se considera que el Vasco contará con dos laterales derechos nominales, entonces los elementos que podrían quedar descartados en esta posición podrían ser Kevin Álvarez y el mismo Jorge Sánchez.