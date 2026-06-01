Estos VIDEOJUEGOS saldrán de la PlayStation Plus a partir de junio 2026

La PlayStation Plus se ha vuelto tendencia en las redes sociales en los últimos días por dos noticias importantes. La primera de ellas guarda relación con el aumento de precios en algunas partes del país, mientras que la otra tiene que ver directamente con su catálogo de videojuegos.

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Un nuevo mes ha llegado y, con él, la oportunidad para que los amantes de la PlayStation Plus disfruten de nuevos títulos que están próximos a llegar; sin embargo, también habrá una serie de videojuegos que saldrán del catálogo una vez comience junio del 2026.

¿Qué juegos saldrán de la PlayStation Plus en junio del 2026?

Lo primero a tener en cuenta es que los juegos que desaparecerán de la PlayStation Plus para junio del 2026 forman parte del catálogo de la PS4 y la PS5. Ante esto, debes saber que lo mismo ocurrirá con otras consolas, destacando la Xbox Series a través de su Game Pass y su PC Game Pass.

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Red Dead Redemption 2 (2018) vs Red Dead Redemption 2 (2018) pic.twitter.com/sBjD2szqVs — GTA 6 Info (@GTASixInfo) May 28, 2026

Y es que, en medio del aumento de precios que sufrió la suscripción de la consola de Sony, ahora la empresa ha confirmado que algunos títulos dirán adiós una vez se consume la llegada de un nuevo mes. Esto, cabe aclarar, sucede todos los meses ante las actualizaciones de catálogos que se realizan en las consolas.

Dicho lo anterior, los juegos que desaparecerán de la PlayStation Plus (PS4 y PS5) de cara al siguiente mes son los siguientes: Lego: Los Incredibles, Red Dead Redemption, We Love Katamari ReRoll, Lawn Mowing Simulator y Scott Pilgrim vs The World: The Game.

¿Para quiénes está disponible el catálogo de videojuegos de la PlayStation Plus?

Ten en cuenta que el catálogo de videojuegos de la PlayStation Plus está disponible para todas las personas que estén suscritas a través del plan Essential; es decir, el más económico que la consola tiene en la actualidad. ¿Cuál de los juegos antes mencionados extrañarás más?