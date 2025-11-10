Viernes Botanero Apertura 2025 dejó promedio de más de 3 goles por juego; estos son los números

El Viernes Botanero del futbol mexicano se ha vuelto una costumbre que no puede faltar en los planes de los amantes al balompié en México. Esta tradición, que empezó en TV Azteca, se ha adueñado del horario nocturno de cada fin de semana, trayendo consigo números por demás llamativos en este Apertura 2025.

Con la temporada regular finalizada, vale la pena destacar todos y cada uno de los números que dejó el Viernes Botanero del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Entre ellos aparece el hecho de que, en cada juego, hubo un promedio de tres dianas, lo cual habla del espectáculo que este significó.

¿Cuáles fueron los números del Viernes Botanero del Apertura 2025?

A lo largo del Apertura 2026, el futbol mexicano presenció un total de 36 partidos en viernes, muchos de los cuales se transmitieron a través del ya conocido Viernes Botanero. Un punto a destacar es que ningún encuentro terminó en 0-0, lo cual habla del nivel de dinamismo que se ejecutó en el terreno de juego.

En estos 36 partidos se marcaron 125 goles, por lo que en cada 90 minutos hubo un promedio de 3.47 anotaciones, más de la media de muchas ligas en Europa. Finalmente, otro punto a detallar es que en 12 partidos hubo más de cinco goles, por lo que el espectáculo fue una constante cada viernes.

Posiblemente, los juegos más llamativos de los Viernes Botaneros fue el Necaxa 4-1 Santos, el Cruz Azul 3-0 Puebla, el empate entre Mazatlán y América y, sin duda, el regreso de un Puebla que venía de atrás para derrotar a los Xolos, en un duelo que terminó con un marcador de 4-3.

¿El Viernes Botanero vuelve para el siguiente torneo?

A falta de conocerse el calendario oficial del Clausura 2026, el último torneo previo a la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá, el Viernes Botanero estará de vuelta para deleitar a cada uno de sus seguidores. Recuerda que la mayoría de estos partidos los puedes seguir mediante Azteca Deportes.